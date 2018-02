SCOPRILAVELA AL CENTRO VELICO CAPRERA – CVC

LA MADDALENA – Diventare velista in meno di una settimana. Certamente no, ma grazie a Scoprilavela, il nuovo corso del Centro Velico Caprera pensato proprio per chi è completamente a digiuno di esperienza velica, si potrà iniziare a sperimentare cosa vuol dire condurre un’imbarcazione e vivere in equipaggio. Tutto in modo molto naturale ed empirico, sfruttando uno dei numerosi ponti in calendario quest’anno.

Una full immersion breve e semplificata d’iniziazione per conoscere lo spirito unico e irripetibile del Centro Velico Caprera, situato nel magnifico Arcipelago de La Maddalena, e capire se la vela sarà il prossimo crush. Il tutto senza doversi impegnare in un corso completo di una o due settimane. Scoprilavela è in programma appunto le prossime vacanze di Pasqua, nei ponti del 25 aprile e del 1° maggio. Un solo requisito richiesto: la maggiore età dei partecipanti.

“Abbiamo pensato a questa novità perché la nostra mission come scuola è quella di diffondere il più possibile l’arte marinaresca – spiega il Presidente della Scuola Paolo Martano – e crediamo che un corso di questo tipo possa dare una spinta agli indecisi. Scoprilavela avrà un’impronta molto pratica, con molto tempo dedicato alla navigazione e alle esercitazioni in mare. Uno strumento valido per scoprire se navigare è nelle corde dell’allievo”.

Ma c’è dell’altro. Il CVC è una scuola dove l’apprendimento della vela passa attraverso una formula intensiva e in cui agli allievi viene chiesto anche di contribuire al funzionamento logistico della Base. Insomma, si fa parte di un equipaggio in mare come a terra. “Non tutti sono fatti per Caprera – conclude Martano – con Scoprilavela daremo la possibilità a ognuno di testare se ha le caratteristiche giuste per essere dei nostri, risparmiando tempo e denaro. Un solo avvertimento: se scatterà l’amore, sarà per sempre”. Le iscrizioni a tutti i corsi possono avvenire online attraverso il sito della scuola.

