Sofia Tomasoni conquista un posto per l’Italia ai Giochi Olimpici Giovanili

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

DAKHLA – Si è concluso ieri sera il campionato continentale a Dakhla, in Marocco, per la qualifica dei giovani kiter di Europa ed Africa agli Youth Olympic Games di Buenos Aires: con la vittoria di Sofia Tomasoni (CV Windsurfing Club Cagliari) l’Italia conquista la prima qualifica per le ragazze del TT:Racing.

Dopo aver vinto il Mondiale giovanile in Brasile lo scorso novembre, Sofia ce l’ha fatta di nuovo con una serie di risultati incredibili, ben quattro primi posti negli otto tabelloni disputati in questa settimana di gare, che, per meteo avverso, ha visto disputare tutte le prove negli ultimi tre giorni.

Condizioni di vento molto forte, anche oltre i trenta nodi, ma acqua comunque piatta grazie al campo situato nella laguna protetta nella Baia di Dakhla, hanno messo a dura prova i giovani atleti soprattutto nei cambi delle vele e nelle scelte tecniche.

Bene anche le altre ragazze della squadra: Irene Tari (CV Porto Civitanova) è quinta, risalendo la classifica dopo una prima giornata difficile, e Sveva Sanseverino Di Marcellinara (CV Windsurfing Club Cagliari) è subito dietro in sesta posizione con un primo posto conquistato nella seconda prova. Chiara Adobati (CC Garda Salò), Maggie Eileen Pescetto (YC Italiano) e Alice Raggiu (CV Crotone) chiudono rispettivamente in undicesima, tredicesima e sedicesima posizione la trasferta marocchina.

Scivola purtroppo fuori dal podio Lorenzo Boschetti (CN Cesenatico): era terzo fino al penultimo giorno, ma due risultati non eccezionali di ieri lo portano in quarta posizione ad un solo punto dal bronzo. Alessandro Omar Caruso (Centro Velico 3V) chiude in bellezza l’avventura a Dakhla vincendo l’ultimo tabellone che lo conferma ottavo in generale. Francesco Contini (Chia Wind Club) è dodicesimo a pari punti con Dante Romeo Marrero (CV Crotone) tredicesimo e Matteo Dorotini (Maselli Kite School) termina in venticinquesima posizione.

Alessandra Sensini, direttore tecnico giovanile:

“Sono molto contenta di come sta andando la squadra, dopo il Mondiale abbiamo fatto un intenso allenamento a Cagliari per preparare i ragazzi alle gare di Dakhla. Sono molto soddisfatta di come abbiano capito e accolto le nostre idee e i nostri suggerimenti. Sono stata a Cagliari con loro e insieme al Tecnico Federale Simone Vannucci abbiamo impostato un programma che si è rivelato efficace, ma soprattutto Simone (Vannucci) è stato bravissimo a guidarli sia tecnicamente – anche per la scelta dei materiali – che nell’atteggiamento in regata.

Sofia è stata bravissima perché dopo aver vinto il mondiale giovanile in Brasile arrivava qui come favorita, che da un lato è una fortuna, ma si porta con sé un bel carico di pressione. Lei ha reagito benissimo, dimostrando intelligenza e umiltà. I miei complimenti anche al suo tecnico Luca Marcis.

Irene Tari, così giovane è stata in grado di reagire ad un inizio non brillante e rientrare in gara, dimostrando grande carattere. Sveva Sanseverino è cresciuta tantissimo anche tecnicamente, deve fare l’ultimo step ed imparare a gestire l’approccio mentale alla regata. Lorenzo Boschetti e Alessandro Caruso sono velocissimi e tecnicamente molto forti, devono ancora lavorare sulla gestione della regata sia strategica che emotiva.

Mi da davvero tanta soddisfazione vedere come tutti siano cresciuti già dal Mondiale brasiliano di novembre ad oggi, questo non può che darci buoni indizi per continuare a lavorare da qui al prossimo Mondiale, che sarà in Cina a maggio, verso la conquista di almeno un altro posto agli Youth Olympic Games.”

Simone Vannucci, tecnico federale a Dakhla:

“Abbiamo finito bene, l’Italia va a Buenos Aires con le ragazze del TT:Racing. Sofia ha qualificato l’Italia con un tabellone di anticipo e un’ottima prestazione. Nei ragazzi è stata una competizione di altissimo livello, Boschetti è andato anche oltre le attese, ha perso il podio per un punto, davvero un’ottima prestazione di Lorenzo. Caruso chiude vincendo l’ultimo tabellone davvero una bella settimana. Non possiamo che essere più che contenti e soddisfatti!”

