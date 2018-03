Campionato Italiano Minialtura, appuntamento in maggio a Chioggia

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

CHIOGGIA – Dopo essersi svolto nel 2014 e nel 2015 il Campionato Italiano Minialtura torna a fare tappa a Chioggia, e ad organizzarlo sarà ancora una volta Il Portodimare – il sodalizio velico Padovano – dall’11 al 13 maggio 2018. Sede dell’evento sarà Darsena Le Saline, il moderno Marina situato a due passi dal centro storico e da anni impegnato a fianco de Il Portodimare per la realizzazione di importanti manifestazioni sportive di richiamo nazionale ed internazionale.

Entra proprio in queste ore nel vivo l’intensa attività del comitato organizzatore che, grazie alla pubblicazione online del sito internet ufficiale dell’evento – visibile all’indirizzo www.italianominialtura2018.it e destinato a diventare il vero e proprio contenitore multimediale dell’evento – ha divulgato il bando di regata e di fatto ha anche aperto le pre iscrizioni, effettuabili direttamente online e che non saranno affatto vincolanti per gli armatori, ma che al tempo stesso permetteranno agli organizzatori di stilare una entry-list provvisoria delle partecipazioni.

Sul fronte delle iscrizioni, da segnalare la buona notizia per tutti coloro che, entro metà aprile, avranno già scelto di raggiungere Chioggia per partecipare alla regata: tutte le imbarcazioni che si iscriveranno entro il 14/4 , beneficeranno infatti di uno sconto di € 30.00 sulla tassa di iscrizione, mentre il Comitato Organizzatore intende riconoscere un contributo di € 20.00 per barca, all’Associazione di Classe che effettuerà l’iscrizione cumulativa di almeno 6 barche.

“Sulla scia degli ottimi risultati ottenuti nelle scorse edizioni – commenta il Presidente de Il Portodimare Stefano Genova – siamo molto fiduciosi di poter raggiungere un nutrito numero di partecipanti, consci anche di quanto il nostro campo di regata sia piaciuto alla classe negli scorsi anni. Stiamo lavorando, anche grazie ai nostri partner, per far si che anche questo evento sia una grande festa di sport e di aggregazione”.

Il Campionato Italiano Minialtura 2018 è organizzato da Il Portodimare in collaborazione con Darsena Le Saline sotto l’egida della Federazione Italia Vela e dell’UVAI. Sponsor della kermesse sono Ingemar e Banca Patavina, mentre tra i partner Velaveneta.it, Meteomed, W-Mind, LegaVela Servizi.

Leggi anche: