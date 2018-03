CENTRO VELICO CAPRERA FRA I PATROCINATORI DI ONE OCEAN FOUNDATION E FRA I FIRMATARI DELLA CHARTA SMERALDA

MILANO – Il Centro Velico Caprera – CVC, nella persona del suo Presidente Paolo Martano, ha preso parte all’incontro stampa organizzato da YCCS – Yacht Club Costa Smeralda che si è aperto presentando la Fondazione One Ocean a cui ha fatto seguito la firma della Charta Smeralda da parte di 50 yacht club italiani e associazioni di classi veliche che si impegneranno al rispetto e alla promozione del codice etico sottoscritto.

One Ocean Foundation è un organo indipendente e non politico fortemente voluto e promosso da YCCS – Yacht Club Costa Smeralda che gode oggi di numerosi patrocini di prestigio, fra i quali lo stesso Centro Velico Caprera – CVC. La Fondazione sviluppa specifici progetti atti a diffondere la consapevolezza su quanto siano urgenti azioni a tutela del mare e l’indirizzarle su iniziative concretizzabili dai singoli, dalle associazioni e dalle aziende.

Il primo di questi è la Charta Smeralda, una Costituzione per la tutela del mare che sancisce il codice etico di condotta per la riduzione dell’impatto ambientale da parte dell’uomo e delle sue attività. Firmandola e impegnandosi a praticarne i principi, ogni persona, organizzazione o azienda contribuirà alla salvezza degli oceani e della Terra stessa. Tutto questo in un dialogo aperto di livello internazionale sulla salvaguardia degli oceani, con l’obiettivo di creare una rete di “intelligenze” in grado di identificare le best practice per aumentare la consapevolezza su tali temi e problematiche.

Il Centro Velico Caprera – CVC, la più importante scuola di formazione velica del Mediterraneo, coerentemente alla sua missione ambientale e di salvaguardia del patrimonio marino, è fra gli enti patrocinanti della nuova Fondazione One Ocean e con la sottoscrizione della Charta Smeralda si obbliga a sostenere, promuoverne e diffonderne i principi in tutte le sue iniziative.

Non solo didattica, dunque. In oltre mezzo secolo di vita, il CVC ha anche assunto un forte impegno sociale e ambientale con il patrocinio di progetti che rappresentano un capitolo importante e quanto mai attinente alla sua storia. La scuola contribuisce a conservare un luogo straordinario come Caprera nella sua originaria naturalità grazie al bassissimo impatto ambientale del suo insediamento e al suo approccio ecosostenibile.

Coerente con i propri principi statutari e con quanto sancito dalla Charta Smeralda, da quest’anno sono disponibili al Centro Velico Caprera nuovi corsi di vela che integrano preziosi contenuti ambientali.

