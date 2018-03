PALLANUOTO: TUTTO PRONTO PER LA FINAL FOUR DI COPPA ITALIA

BARI – Pronti al tutto esaurito allo Stadio del Nuoto di Bari per la due giorni di Final Four di Coppa Italia in programma sabato 3 e domenica 4 marzo: sono stati venduti 650 biglietti per quella che si preannuncia come una grande festa della pallanuoto di serie A. Protagoniste in acqua saranno la Pro Recco, la Sport Management, l’An Brescia e la Canottieri Napoli.

A seguire la Final Four a Bari ci sarà anche il commissario tecnico del Settebello Sandro Campagna e il suo vice, Amedeo Pomilio, che sabato mattina terranno un workshop dedicato all’importanza dei settori giovanili nell’ambito delle squadre nazionali, riservato agli allenatori pugliesi di pallanuoto.

Campagna avrà poi la possibilità di verificare lo stato di forma di numerosi atleti che saranno protagonisti con le rispettive squadre di club della Final Four e che fanno parte del Settebello, da Marco Del Lungo, portiere dell’An Brescia che ha preso il posto di Stefano Tempesti, e Nicholas Presciutti, passando per Oscar Echenique e Michael Bodegas della Pro Recco o Alessandro Velotto e Vincenzo Dolce della Canottieri Napoli ma anche Pietro Figlioli e Andrea Fondelli della BPM Sport Management.

A Bari intanto la Pro Recco capolista in campionato, affronterà la Final Four dopo aver vinto l’anticipo di Champions League martedì 27 febbraio nella vasca del Sabadell in Spagna per 9-18. Solo un pareggio invece per l’An Brescia contro la Dynamo Mosca: 9-9 il risultato maturato alla Mompiano.La Sport Management si è qualificata mercoledì 28 febbraio per la finale di Euro Cup, battendo alle Piscine Manara di Busto Arsizio per 11-10 il Marsiglia. La Canottieri Napoli arriverà a Bari più riposata, perché fuori dalla Champions League già da ottobre, dopo averla riconquistata dopo 27 anni.

Sabato 3 marzo alle 17.30 è in programma la prima semifinale, tra Pro Recco e CC Napoli, mentre alle 19.00 la seconda semifinale della Final Four di Coppa Italia vedrà in acqua allo Stadio del Nuoto di Bari l’An Brescia e la Sport Management. Le finali sono in programma domenica 4 marzo: per il terzo e quarto posto si gioca alle 14.00 mentre alle 16.00 si decide la vincente della Coppa Italia.

Rai Sport trasmetterà in esclusiva la finale della Final Four di domenica 4 marzo: telecronaca affidata a Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione. Streaming online su www.federnuoto.it targato Waterpolo Channel per le semifinali, durante le quali il racconto delle sfide in acqua sarà a cura di Ettore Miraglia con il commento tecnico di Francesco Postiglione.

Il calendario degli incontri della Final Four di Coppa Italia:

3 marzo 2018

Semifinale 1 17.30 Pro Recco N – C. C. Napoli

Semifinale 2 19.00 A. N. Brescia – Banco BPM Sport Management Verona

4 marzo 2018

Finale 3°/4° posto 14.00 Perdente semifinale 1 – Perdente semifinale 2

Finale 1°/2° posto 16.00 Vincente Semifinale 1 – Vincente Semifinale 2

