Nasce il Trofeo Costiero ed Altura Comitato Circoli Velici Versiliesi

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

VIAREGGIO – Chi sono gli equipaggi e le barche più forti che stanno regatando in Versilia in questa stagione 2018? La domanda avrà presto una risposta: basterà aspettare gli esiti dei Trofei Comitato Circoli Velici Versiliesi Costiero e Altura. Grazie alle sinergie dei Circoli coinvolti nel Comitato Circoli Velici Versiliesi, infatti, è nata un’importante iniziativa volta ad incrementare la collaborazione tra i vari Club che organizzano regate d’Altura in Versilia e a riportare in mare un numero sempre maggiore di imbarcazioni e di equipaggi con la voglia di regatare e divertirsi.

Il Trofeo Costiero CCVV sarà determinato dai migliori risultati ottenuti nella Regata dei Cetacei ACT1 Rotta dei Delfini organizzata dal Circolo Vela Mare sabato 7 e domenica 8 aprile, e dal Trofeo Francesco Sodini organizzato dalla Lega Navale Italiana di Viareggio nel fine settimana del 21 e 22 aprile con possibilità di recupero il 28 e 29 aprile.Il Trofeo Altura CCVV, invece, sarà determinato dai migliori risultati ottenuti nel XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese organizzato come sempre da Club Nautico Versilia il 5 e 6 maggio, e nella Regata dei Cetacei ACT2 Viareggio-Capraia organizzata dal Circolo Vela Mare venerdì 18 e sabato 19 maggio.

Molte barche hanno già confermato l’iscrizione alle manifestazioni e stanno ottimizzando scafi ed equipaggi in vista della primavera che porta ogni anno il risveglio della stagione sportiva.“La somma dei punteggi dei due Trofei consentirà di proclamare gli equipaggi vincitori dell’anno nelle varie categorie ORC, ORC Club e OPEN quali Campioni del CCVV- hanno spiegato gli Organizzatori -Gli armatori iscritti a queste regate saranno automaticamente iscritti ai Trofei senza alcun costo aggiuntivo.”

Maggiori informazioni sono disponibili presso i Circoli organizzatori e sui siti delle manifestazioni.Il Comitato Circoli Velici Versiliesi è costituito (ordine alfabetico) da: Circolo della Vela Marina di Massa, Circolo Vela Mare, Compagnia della Vela Forte dei Marmi, Club Velico Marina di Pietrasanta, Circolo Velico Torre del Lago Puccini, Club Nautico Versilia, Lega Navale Italiana – Sez. Viareggio, Nimbus Surfing Club, Società Velica Viareggina, Yachting Club Versilia.

