44° Coppa Carnevale Trofeo Città di Viareggio: pronti…via!

VIAREGGIO – Dopo il rinvio a causa delle avverse condizioni meteo dello scorso fine settimana, al Club Nautico Versilia è tutto pronto per una nuova edizione, la quarantaquattresima, della Coppa Carnevale – Trofeo Città di Viareggio, il tradizionale appuntamento riservato alla Vela d’Altura (ORC Standard, ORC Club, Minialtura e Open) che si svolgerà sabato 10 e domenica 11 marzo nello specchio acqueo antistante il porto viareggino.

La manifestazione sarà organizzata dal Club Nautico Versilia con la Lega Navale Italiana sez. di Viareggio, la preziosa collaborazione della Capitaneria di Porto di Viareggio e il supporto di ENAVE – Ente Navale Europeo, giovane e dinamica società di servizi, altamente specializzata nel settore dell’ingegneria navale, che offre servizi di valutazione per certificati di sicurezza e per marcature CE nell’ambito della nautica da diporto in tutto il territorio nazionale e in diverse località estere. Le iscrizioni alla XLIV Coppa Carnevale-Trofeo Città di Viareggio resteranno aperte fino a venerdì 9 marzo alle ore 17.

Quattro le regate previste complessivamente: sabato mattina, dopo il briefing per gli equipaggi (ore 9), prenderanno il via le prime prove (ore 11) che proseguiranno anche nella giornata seguente (non ne potranno essere disputate più di due al giorno) e si svolgeranno su percorso bolina-poppa per le classi ORC, Minialtura e Open. Il Comitato di Regata sarà presieduto da Vincenzo Campoli, coadiuvato da Silvio Dell’Innocenti, Franco Benito Manganelli, Stefano Giusti, Danilo Morelli mentre Mario Tornabene sarà il presidente del Comitato Proteste.

Nel tardo pomeriggio di sabato, presso il Club Nautico Versilia, verrà organizzata una spaghettata per gli equipaggi mentre domenica pomeriggio alle ore 17.30, sempre presso le sale del Club Nautico Versilia, si svolgerà la cerimonia della premiazione. Il previsto concorso fotografico “Vela e Foto in Versilia” che invita a raccontare attraverso immagini fotografiche lo spirito della gara e del navigare a vela, verrà, invece, rimandato e abbinato ad una prossima manifestazione del Club Nautico Versilia.Appuntamento, quindi, nel week end del 10 e 11 marzo al Club Nautico Versilia con la Vela d’Altura.

