DOMANI IL GRAN FINALE DELLA COPPA ITALIA DI WINDSURF A POZZUOLI

Scritto da Redazione Altro, News, Sport

POZZUOLI – Il vento da Sud che soffiava a 10 nodi non ha tradito neanche oggi i 180 atleti che partecipano alla Coppa Italia di windsurf delle classi Techno 293 OD e Plus e RS:X, organizzata dall’ASD Black Dolphin del presidente Gianluca Montuoro. Nello splendido scenario delle acque antistanti il Lido Giardino di Lucrino, con mare poco mosso, si sono svolte le prove della seconda giornata della manifestazione, che si concluderà domani con partenza prevista dalle ore 10.30.

Nella classe RS:X è arrivato il primo successo, nella terza regata, per Giorgia Speciale (Sef Stamura), che si conferma al terzo posto nella classifica generale alle spalle di Nicolò Renna (Circolo Surf Torbole) e Giorgio Stancapiano (Circolo Lauria Palermo). Tra i Techno, la categoria under 17 vede la conferma al primo posto di Davide Antognoli (Nauticlub Castelfusano), così come la Plus vede ancora in testa Niccolò Gatti (Circolo Surf Torbole).

Tra gli under 15 si conferma anche Alessandro Melis (Club Cagliari), con tre vittorie e un secondo posto. Nella categoria under 13, invece, cambio al vertice della classifica provvisoria con Giuseppe Paolillo (Horizont Margherita di Savoia) che passa in testa grazie alla vittoria della quarta prova. Le classifiche delle categorie giovanili (CH3, CH4 ed Experience) saranno comunicate in serata dopo la verifica di alcune proteste presentate alla giuria.

La prima tappa della Coppa Italia di windsurf è organizzata con la V Zona FIV, con il supporto tecnico di sei circoli (RYCC Savoia, CN Posillipo, Circolo Nautico della Vela, Lega Navale di Pozzuoli, Bacoli e Procida), il patrocinio della Regione Campania e dei comuni di Pozzuoli e Bacoli e con il patrocinio e il supporto di FederAlberghi Campi Flegrei, oltre all’assistenza della Guardia Costiera. La logistica sarà assicurata dal Lido Giardino, che è sede del circolo organizzatore e base operativa delle regate, da Alma, dal Complesso Turistico Lo Scoglio, dal Play Off e dal Montenuovo Village. L’evento è sostenuto da Bacogas, Sea Office, D’Orta e Dionisio Gioielli, oltre a numerose altre aziende del territorio.

