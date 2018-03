ELBA/VELA: INIZIATA LA STAGIONE DELLA SQUADRA CVMM CON I 29er

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

MARCIANA MARINA – Dopo gli allenamenti invernali, la stagione 2018 della squadra agonistica del Circolo della Vela Marciana Marina è iniziata ufficialmente con la prima Regata Nazionale riservata alla classe 29er.L’equipaggio marinese composto da Antonio Salvatorelli e Dennis Peria hanno preso parte alla manifestazione svoltasi sul campo di regata di Ostia con l’organizzazione dal Porto Turistico di Roma con il sostegno tecnico del Tognazzi Marine Village.

Le condizioni meteo-marine sono state piuttosto impegnative e perciò è stato possibile regatare solo durante il primo dei due giorni previsti dal programma: quattro le prove portate a termine con vento di scirocco dai 15 ai 18 nodi d’intensità e onda formata.La regata è stata appannaggio dei gardesani Zampiccoli/Fracassi e i’equipaggio Salvatorelli-Peria portacolori del CVMM ha concluso al decimo posto in una flotta di oltre 40 concorrenti con i risultati parziali 7-7-(12)-10, a pari punteggio con il nono team della classifica finale.

“E’ stato un ottimo avvio di stagione dove abbiamo concluso con la decima posizione in un flotta nutrita e agguerrita – hanno dichiarato i ragazzi al rientro a Marciana Marina – Abbiamo dimostrato di essere competitivi soprattutto in condizioni di vento estremo come nell’ultima prova disputata in cui il vento ha raggiunto i 20 nodi di intensità. Ora continuiamo il nostro lavoro sul mare di casa per prepararci al meglio alla prossima Regata Nazionale in programma a Giulianova il 14 e 15 aprile.

Continuano anche gli allenamenti per gli altri ragazzi della squadra agonistica CVMM che saranno impegnati con le classi L’Equipe e 420: queste classi avranno il loro debutto stagionale proprio sul campo di regata di casa a Marciana Marina: per il 420 con la prima Regata Nazionale il 16 e 18 marzo con dell’equipaggio composto da Giulia e Paolo Arnaldi e con ragazze riesi Bianca Pettorano e Flaminia Panico.

Anche la classe L’Equipe avrà il suo debutto stagionale sul campo di regata marinese e anche in questo caso con la prima Regata Nazionale nei giorni 23-25 marzo: a tenere alti i colori CVMM ci saranno Alice Palmieri/Eva Paolini, Giulia Costanzo/Federico Arnaldi, Silvia Costanzo/Edoardo Paolini, Alessio Caldarera/Matteo Peria e Lorenzo Paolini/Andrea De Pasquale nella categoria Evo; Zion Mattei/Giacomo Matta e Riccardo Coppo/Federico De Pasquale nella categoria Under 12.

