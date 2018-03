Alessandro Cremona a Montecarlo per gli UIM World Champions Awards

Scritto da Redazione Altro, News, Sport

MONTECARLO – Ennesimo prestigioso riconoscimento per Alessandro Cremona. Domani (sabato 17 marzo) il fuoriclasse piacentino sarà tra i protagonisti della nona edizione dei Montecarlo UIM World Champions Awards, l’atteso evento monegasco con il quale la federazione sportiva internazionale della motonautica premia i vincitori dei titoli iridati.

Cremona riceverà il premio come campione mondiale 2017 nella categoria O 350, conquistata per la quarta volta in carriera dopo i trionfi del 2008, 2010 e 2015: “E’ una grande soddisfazione e un grande stimolo per la stagione 2018 in arrivo – spiega Alex – poter tornare per la terza volta a Montecarlo per questo splendido evento, che riunisce il top delle diverse categorie del mio sport”.

Cena di gala e cerimonia di premiazione si svolgeranno dalle 20.30 di domani (sabato 17 marzo) nella favolosa cornice della Salle des Etoiles dell’iconico Sporting Monte-Carlo del Principato. Campioni (tra gli altri ci sarà anche Claudio Fanzini, iridato della classe O 250), stakeholders del mondo della motonautica, membri della federazione internazionale, rappresentanti delle federazioni nazionali e ospiti vip saranno presenti all’evento, al quale è atteso anche il Principe Alberto di Monaco, che attira da sempre l’attenzione dei media internazionali. Anche quest’anno verrà assegnato lo Stefano Casiraghi Memorial Trophy, dedicato alla memoria di Stefano Casiraghi.

Leggi anche: