VELA/ELBA: AL VIA LA STAGIONE CVMM CON LA REGATA NAZIONALE 420

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

MARCIANA MARINA – Anche se le condizioni meteorologiche non hanno permesso tecnicamente di completare il programma, la prima regata Nazionale per la classe 420 organizzata dal Circolo della Vela Marciana Marina, è stata comunque un successo.Soprattutto di partecipazione con la presenza sul campo di regata di una flotta di 92 equipaggi provenienti da tutta Italia che, come stabilito dalla Federazione Italiana Vela, è stata suddivisa in due batterie.

Nei tre giorni della manifestazione, caratterizzati da pioggia incessante e vento particolarmente instabile, è stato possibile portare a termine solo una delle nove prove previste dal programma e perciò non sarà valida per il calcolo della Ranking List.

La classifica dell’unica prova disputata ha visto al primo posto nella Batteria Blu l’equipaggio sanremese Cilli/Mantero e quello triestino Menis/Star in quella Gialla. Nella classifica generale i due equipaggi ai vertici delle batterie risultano primi a pari punteggio.

Soddisfatti i ragazzi dell’equipaggio portacolori CVMM composto da Giulia e Paolo Arnaldi che hanno concluso la loro prova a metà classifica sempre a pari punteggio con un altro equipaggio, leggermente più indietro in classifica l’altro equipaggio elbano composto dalle riesi Flaminia Panico e Bianca Pettorano portacolori del Centro Velico Elbano.Il prossimo appuntamento per la classe 420 è già fissata per la seconda Regata Nazionale in programma nei giorni di Pasqua in Sicilia, dal 30 marzo al 2 aprile sul campo di regata di Mondello con l’organizzazione del Velaclub Palermo.

RINGRAZIAMENTO

La perfetta riuscita dell’evento, organizzata anche con la collaborazione del Comitato Circoli Velici Elbani, è stata possibile grazie anche alla collaborazione di tutta la comunità marinese sia a livello istituzionale – Comune di Marciana Marina, Pro Loco Marciana Marina, Pubblica Assistenza Marciana Marina – che delle aziende del territorio marinese.Il Presidente e il Consiglio Direttivo del Circolo della Vela Marciana Marina in questa sede desiderano ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione partendo dallo sponsor Acqua dell’Elba e dalle aziende Elba Bevande e Moby.Un sentito ringraziamento va anche a:Gli operatori del “Mercatino della Vela”: Testa Maria Rita, Associazione IL Libeccio, Dejavu, Renai Regina, Repyach Tatiana, Campedelli Marzia, Breglia Stefania, Elba di Gusto, Paolini Agnese Loretta, Chi c’è c’è, Rubes Gloria, Strappo, Mo-Yu Cafè, Sacchi Denise.Gli albergatori di Marciana Marina e in particolare: Soggiorno Tagliaferro, Residence Isola Verde, Hotel Tamerici, Pensione Lupi, Hotel Yacht Club, Fonte di Zeno.Tutti i ristoratori di Marciana Marina.

PROSSIMI APPUNTAMENTI CVMM

Dopo l’apertura di stagione l’attività agonistica riprende già nel fine settimana da domani a domenica 25 marzo con la 1° Regata nazionale L’Equipe con 9 prove in programma; il primo segnale d’avviso domani alle ore 13.00.In regata 7 equipaggi portacolori CVMM:Categoria Under 12: Silvia Costanzo/Anna Allori, Zion Mazzei/Giacomo Matta, Federico De Pasquale/Riccardo Coppo.Categoria EVO: Alice Palmieri/Eva Paolini, Giulia Costanzo/Federico Arnaldi, Lorenzo Paolini/Andrea De Pasquale, Alessio Caldarera/Matteo Peria.

