Lagos completa il calendario del GC32 Racing Tour 2018

LAGOS – E’ stato aggiunto pezzo finale del mosaico del GC32 Racing Tour 2018. I catamarani volanti, monotipo e super veloci, visiteranno cinque località fra le più affascinanti del sud Europa in questa nuova stagione agonistica. Ogni tappa è stata selezionata perché in grado di fornire le migliori condizioni per il foiling e delle cinque, due sono novità assolute per il circuito.

L’ultima località a essere confermata è Lagos, nel sud del Portogallo. A soli 10 chilometri dalla punta sud-occidentale dell’Europa, Lagos ha una tradizione marittima millenaria.

La stagione del 2018 GC32 Racing Tour è alle porte

Il porto della regione dell’Algarve era la residenza di Enrico il Conquistatore e durante gli anni d’oro degli esploratori portoghesi, nel 15mo e 16mo secolo, fu il porto di partenza d’elezione per le spedizioni di navigatori come Vasco de Gama alla scoperta dell’Africa e di altre terre lontane. Le acque di Lagos, data la vicinanza con Cabo San Vincente, sono anche state palcoscenico di numerose battaglie navali storiche.

Una battaglia di diversa natura sarà quella che si svolgerà a Lagos dal 27 giugno al 1 luglio prossimi, quando la flotta dei catamarani volanti si sfiderà per la conquista della GC32 Lagos Cup. Alla fine di giugno, infatti le temperature nella zona sono già abbastanza alte per generare un’ottima brezza termica, conosciuta localmente come la Nortada, che sale nel pomeriggio e che garantirà quindi condizioni ideali per il foiling. Ciò permetterà al direttore di regata, il britannico Stuart Childerley, di far disputare una serie completa di regate a bastone con partenza di bolina o al lasco.

Il GC32 Racing Tour visita il Portogallo per la prima volta, grazie agli sforzi della città e all’aiuto di Hugo Henriques del cantiere Sopromar e di Martinho Fortunato della Marina de Lagos, dove saranno ormeggiati i GC32.

L’atmosfera unica del centro storico di Lagos

José Manuel Oliveira Dias, Presidente del Clube de Vela de Lagos ha dichiarato: “Per il Clube de Vela de Lagos, il GC32 Racing Tour rappresenta un’importante chance di portare un evento sportivo unico a Lagos, una delle destinazioni veliche più importanti d’Europa. Con questa regata continueremo ad avvicinare il Club e la città, coinvolgendo l’intera comunità.”

Il francese Franck Cammas, skipper di NORAUTO, che ritorna ausl circuito GC32 Racing Tour questa stagione, ha commentato la novità dicendo: “Siamo molto felici di andare in Portogallo con il nostro partner Norauto per questo secondo evento del GC32 Racing Tour, l’accoglienza e l’atmosfera portoghese sono sempre eccellenti. Ho navigato a Portimao in Algarve nel 2006 con gli ORMA 60, ma è passato un po’ di tempo! Le condizioni in questa zona possono variare, ma generalmente non c’è onda e quindi si trovano le condizioni ideali per i GC32.”

La GC32 Lagos Cup sarà il secondo evento del GC32 Racing Tour 2018, dopo la prima edizione assoluta del Campionato del Mondo GC32, che si svolgerà in Italia, a Riva del Garda alla fine di maggio quando le flotte del GC32 Racing Tour e delle Extreme Sailing Series si ritroveranno per il mondiale.

All’inizio di agosto il GC32 Racing Tour si unirà alla regata multiclasse più importante del Mediterraneo: la Copa del Rey MAPFRE. Qui i GC32s avranno l’opportunità di mostrare le loro doti di velocità alla crème de la crème della vela. I vincitori, inoltre, verranno premiati da S.A.R. Felipe VI di Spagna.

Da Palma, il GC32 Racing Tour si sposterà poi a Villasimius, dove tornerà per il secondo anno consecutivo ma più tardi nella stagione, a metà settembre, quando le condizioni per la GC32 Villasimius Cup saranno ancora migliori in questa zona della Sardegna meridionale.

Infine, la stagione di regate del GC32 Racing Tour si chiuderà ancora una volta in Francia, a Tolone, continuando la tradizione nel capoluogo di regione del Var, che ha ospitato anche le America’s Cup World Series nel 2016.

Christian Scherrer, Class Manager ha dichiarato: “Era un po’ di tempo che speravo di riuscire a organizzare un evento in Portogallo. Lagos è una località bellissima, con le condizioni, i partner e le persone giuste. Sono felice di portare il GC32 Racing Tour a Lagos.”

