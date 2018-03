MOTO D’ACQUA FREGENE Domenica 25 a sostegno della Associazione Onlus Farmacisti in Aiuto

Scritto da Redazione Altro, News, Sport

FREGENE – Domenica 25 marzo ’18 dalle ore 10,00 nello specchio d’acqua antistante il Capanno dei Pescatori a Fregene (Roma), si svolgerà la prima Gara Interregionale di Moto d’Acqua della Federazione Italiano Moto Nautica, a sostegno dell’Associazione Onlus Farmacisti in Aiuto.

Si tratta di un evento importante dato il coinvolgimento di molti piloti, provolenienti da un gran numero di regioni italiane, si avvicina la Primavera e torniamo a sentire il rombo delle Moto d’Acqua, una manifestazione nella quale i piloti ricominceranno a sgranchirsi i muscoli in preparazione dell’imminente inizio del Campionato Italiano 2018, che partirà nel mese di Maggio.

La commissione Moto d’Acqua presieduta da Giorgio Viscione ha deciso per questa importante competizione sportiva di sostenere l’ Associazione Onlus Farmacisti in Aiuto, la cui mission è “Collaborare con le popolazioni povere e bisognose per favorire il loro progresso sociale e culturale così da poter un giorno lasciare operare in autonomia e piena dignità coloro che hanno beneficiato del loro sostegno.”

