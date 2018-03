VELA/ELBA: PRIMA REGATA NAZIONALE L’EQUIPE AL CVMM

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

MARCIANA MARINA – Secondo appuntamento stagionale del calendario agonistico 2018 al Circolo ella Vela Marciana Marina che dopo i 420 ha organizzato anche la 1° Regata Nazionale della classe L’Equipe.

Nello scorso fine settimana fortunatamente le condizioni meteorologiche sono migliorate e pertanto è stato possibile portare a termine sette delle nove prove previste dal programma per i giovani equipaggi della classe in doppio, una flotta di una ventina di partecipanti suddivisi nelle categorie Under 12 ed Evolution.

Durante il primo giorno è stato possibile portare a termine solo una prova con vento leggero e molto instabile e mare formato; il secondo giorno, con clima primaverile, è stato caratterizzato da uno vento di scirocco di intensità medio(/leggera; nel terzo giorno il vento di grecale che ha soffiato fino a 8/10 nodi ha rinfrescato notevolmente la temperatura, ma in compenso ha permesso finalmente al Comitato di Regata, presieduto dal giudice elbano Andrea Sirabella, di completare il programma con le ultime 3 manche previste.

Un po’ sottotono la partecipazione degli equipaggi portacolori CVMM che in questo inizio di stagione hanno pagato lo scotto di non essere riusciti – a causa delle condizioni meteo veramente proibitive – a svolgere regolarmente gli allenamenti invernali.

Nella categoria Evolution il primo posto della classifica finale è stato appannaggio dell’equipaggio loanese Cucco/Gandolfo mentre i ragazzi marinesi hanno concluso al quarto posto Alessio Caldarera/Matteo Peria, al quinto Giulia Costanzo/Federico Arnaldi, al settimo Alice Palmieri/Eva Paolini e all’ottavo Lorenzo Paolini/Andrea De Pasquale.

Nella categoria Under 12 hanno vinto ai ventimigliesi Lorenzi/Piombo mentre i marinesi hanno terminato la loro prova al quinto posto Silvia Costanzo/Anna Allori, al sesto Federico De Pasquale/Riccardo Coppo e al settimo Zion Mazzei/Giacomo Matta.

Il prossimo appuntamento per la squadra L’Equipe del CVMM è ora fissato per i giorni 20/22 aprile ad Antignano con la 2° Regata Nazionale.

