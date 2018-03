Gran finale alla III Women’s Sailing Cup, regata 100% donne, sport e solidarietà per AIRC

CHIAVARI – Domenica 25 marzo 2018, dopo due giorni di regate, segnate da vento freddo e instabile con punte di 14 nodi, si è conclusa la III edizione della Women’s Sailing Cup, regata 100% donne, sport e solidarietà in favore di AIRC a bordo dei J80 Blue Project.

Il progetto

Il progetto di Anne-Soizic Bertin e di Ivana Quattrini è nato nel 2015 per raccogliere fondi per AIRC (Associazione Italiana Ricerca sul Cancro) e promuovere la vela femminile.L’assegno per sostenere la ricerca contro il cancroLa III edizione della Women’s Sailing Cup è iniziata e finita con messaggi importanti: il saluto e l’incoraggiamento a continuare con il progetto della Women’s Sailing Cup & Academy da parte di Federica Clapcich, impegnata nella Volvo Ocean Race, e la consegna ad AIRC di un assegno di Euro 25.053,78.

I fondi sono stati raccolti con la partecipazione a regate e l’organizzazione di eventi allo scopo di finanziare una borsa di studio biennale per la ricerca scientifica che sarà assegnata da AIRC ad un ricercatore o una ricercatrice che lavorerà in Liguria.La cifra raggiunta è il frutto dell’impegno e della tenacia della W Sailing Academy di Anne-Soizic Bertin e Ivana Quattrini, delle Falchette di AIRC di Lucia Pozzo e Loredana Carso, e di tante amiche e amici, velisti e non, che hanno a cuore il tema dello sport e della salute.

La borsa biennale per la ricerca AIRC

Il contatore nel frattempo ha continuato a girare ed è già salito.L’obiettivo è quello di raggiungere 50.000 Euro entro la fine di febbraio 2019.

I team vincitori

Tra i 17 team provenienti da tutta Italia, la vittoria è andata a Femmes Fatales Sailing di Petra Kliba con Luisa Milia, Jasmina Grossi, Marcella Trioschi e Giulia Barbagallo.Seconde classificate, distaccate di un solo punto, le veliste di W Sailing Academy capitanate da Myriam Cutolo con Anna Ghiglione, Alessandra Macrì, Federica De Cecco e Cristina Bono.Sale sul terzo gradino del podio il team Mo’ Vediamo Sailing Dreams di Chiara Marini, Elisa Dompè, Clara Fracasso, Francesca Sicuro e Teresa De Angelis.

New entry

Alla III edizione, oltre alle aficionados della regata in rosa, è stata salutata con piacere la partecipazione delle giovanissime atlete del team Amazons, arrivate dal Lazio per sostenere la causa di AIRC: Camilla Zolesi, Livia Tarabella, Camilla Montezemolo, Beatrice Laracca e Claudia Bonetti e di due nuove appassionate di vela, alla loro prima regata, le liguri Cristina Bono e Anna Pizzolla del progetto “Work in Blue”, formate da Andrea Henriquet, Responsabile formazione UCINA e Responsabile Darsena Saloni Nautici, e per la Women’s Sailing Cup 2018 eccezionale Presidente del Comitato di Giuria.

Un evento molto seguito

L’evento organizzato da Anne-Soizic Bertin e Ivana Quattrini in collaborazione con il Comune di Chiavari e Marina Chiavari e il supporto di moltissime aziende che hanno nel cuore i valori positivi della Women’s Sailing Cup è stato seguito da un nutrito pubblico a terra e a casa anche grazie alla copertura media di Fabio Colivicchi e della sua troupe di Saily la TV della Vela, Radio Number One e Turin Business Network Donna.

Gli eventi collaterali

Tra gli eventi collaterali più divertenti e gettonati: il riscaldamento muscolare in open air con Alessandro, trainer di Virgin Active, la divertente sfida tra i futuri chef e barman dell’Istituto Alberghiero Marco Polo di Camogli in collaborazione con Rigoni di Asiago, Forno d’Asolo, Pasta Novella e Già, sotto lo sguardo attento dei giudici, Cristina Gamba, Elisa Picchio, Lorenza Giudice e Antonio Soricelli.Sulla spiaggia di Chiavari, domenica mattina 25 marzo, la Lega Navale di Chiavari e Lavagna ha organizzato un beach cleaning e la premiazione dei bambini e dei ragazzi delle scuole di Chiavari che hanno aderito al lodevole progetto NO PLASTICA IN MARE, in collaborazione con Rigoni di Asiago, Novamont e la W Sailing Academy.

Un grande staff

Un ringraziamento speciale va a tutto lo staff degli amici velisti e marinai senza i quali questa regata non potrebbe avere luogo.

La missione continua

La Women’s Sailing Cup non è una regata qualsiasi, è qualcosa che va oltre la vela.E’ un messaggio di collaborazione, fiducia, gioia collettiva e amore per il mare e per la vita. La missione continua, perché chi ama la vita si diverte, va in vela e sostiene la ricerca.

