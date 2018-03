Campionato Italiano Minialtura: il punto a meno di due mesi dal via

CHIOGGIA – A poco meno di due mesi dal via del Campionato Italiano Minialtura 2018, che si svolgerà a Chioggia dall’11 al 13 maggio e sarà organizzato da Il Portodimare, prosegue in queste ore l’intenso lavoro del comitato organizzatore.

Continua nel frattempo a crescere il numero di armatori che, attraverso la pre-iscrizioni, hanno già confermato la propria presenza alla manifestazione: ad oggi sono ben oltre una quindicina le imbarcazioni che figurano nella entry-list della regata, provenienti da tutta Italia. Tra queste da segnalare la presenza dell’imbarcazione campione italiana in carica “Mind the Gap/Tempus Fugit”, in regata grazie ai neo-armatori Nicolò Cavallarin ed Edoardo Marangoi, così di Arkanoè by Montura dello skipper Sergio Caramel, che con il suo equipaggio ha conquistato nel 2016 il titolo di Campione Europeo ORC Sportboat nella divisione Corinthian.

Proprio per riuscire a coinvolgere più equipaggi e team possibili, importanti novità arrivano dal comitato organizzatore per tutti coloro che intendono partecipare al Campionato Italiano Minialtura e che sono alla ricerca di una imbarcazione da charterizzare: grazie alla partnership nata con LegaVela Servizi – la società di armamento specializzata nella locazione e gestione della flotta di J/70 – è stato studiato un apposito pacchetto che prevede la locazione in forma “all inclusive” di questa performante imbarcazione monotipo, con la concreta possibilità – qualora venisse raggiunto il quorum previsto nel bando di regata – di poter gareggiare anche per la classifica di classe.

Per iscriversi al Campionato Italiano Minialtura 2018 usufruendo dello sconto sulla tassa d’iscrizione – così come riportato nel bando di regata – ci sarà comunque tempo fino al 14 aprile.

Il Campionato Italiano Minialtura 2018 è organizzato da Il Portodimare in collaborazione con Darsena Le Saline sotto l’egida della Federazione Italia Vela e dell’UVAI. Sponsor della kermesse sono Forpen, Ingemar, Banca Patavina, Bottaro e Cantina San Giuseppe, mentre tra i partner Velaveneta.it, Meteomed, W-Mind, LegaVela Servizi.

