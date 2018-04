La Regata Interzonale Optimist sarà recuperata a Viareggio

VIAREGGIO – La prevista Regata Interzonale Optimist programmata lo scorso fine settimana a Civitavecchia ma non disputata a causa delle condizioni meteo avverse, sarà recuperata il 7 e l’8 aprile a Viareggio. La Federazione Italiana Vela, infatti, ha deciso che la Regata di Selezione per i Campionati Mondiali ed Europei Optimist sarà organizzata nelle acque viareggine dal Club Nautico Versilia in collaborazione con il Circolo Velico Torre del Lago Puccini e la Società Velica Viareggina. In caso di condizioni meteorologiche avverse, la Regata si svolgerà nel lago di Massaciuccoli.

Il nuovo programma prevede per sabato 7 aprile lo Skipper meeting (ore 11) e le prime prove (segnale di avviso prima regata alle ore 13) mentre per la giornata seguente, al termine delle ulteriori regate, la cerimonia delle premiazioni.

All’appuntamento viareggino potranno partecipare i timonieri tesserati FIV appartenenti alla II Zona, nati negli anni 2003/4/5 e 2006 ma solo quelli già iscritti alla selezione interzonale di Civitavecchia. Non potranno, infatti, essere accettate nuove iscrizioni.Se possibile saranno disputate un massimo di sei prove (non più di tre prove al giorno) e al compimento della quarta prova sarà applicato uno scarto.

La Regata di Selezione sarà valida anche con due sole prove portate a termine. Nelle tre giornate a Civitavecchia, invece, per condizioni meteo inadatte, era stato possibile completare una sola regata con onda e poco vento. Ottimi i piazzamenti degli Juniores portacolori della Scuola Vela Valentin Mankin: Adalbeto Parra ha chiuso in prima posizione ex aequo (1° di batteria), Tommaso Barbuti al settimo posto ex aequo (4° di batteria), Margherita Pezzella 13° ex aequo (7° di batteria), Federico Lunardi 13° ex aequo (7° di batteria) ed Emma Maltese 61° ex aequo (31° di batteria). I posti disponibile per passare alla seconda selezione sono trentasei.

