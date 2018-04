MAREINCITTA’: IL CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ IDROSCALO 7-10 GIUGNO 2018

MILANO – Il bellissimo bacino idrico dell’Idroscalo ospiterà anche quest’anno la manifestazione ludico sportiva Mareincittà. L’evento avrà luogo dal 7 al 10 giugno e vedrà protagoniste tutte le discipline acquatiche con tante novità per coinvolgere campioni, atleti, principianti e scuole.Tante le attività che si stanno definendo per coinvolgere le famiglie e tutti coloro che resteranno a Milano nel mese di giugno.

“Divertirsi facendo sport, questo il nostro obiettivo.” – spiega Alessandra Sarpedonti Presidente del Club Sportivo Ambrosiano ASD organizzatore della seconda edizione della manifestazione. “Ho molto a cuore che Mareincittà sia un evento per tutti, l’evento dell’inclusione sociale. Quest’anno vorremmo garantire anche la partecipazione di associazioni di disabili e portatori di Handicap come ad esempio la prima squadra al mondo di pallanuoto tutta composta da atleti disabili”.

La Motonautica, madrina della prima edizione, sarà sempre una delle protagoniste con i GT15 guidati da ragazzi di 14-17 anni. “Mareincittà è un evento a cui non possiamo mancare” – queste le parole del Presidente della Federazione Vincenzo Iaconianni, di cui si è fatto portavoce Giorgio Galli, Presidente Comitato Regionale FIM della Lombardia.

Gli amanti della canoa e del canottaggio potranno provare le bellissime Dragon Boat e, per tutti coloro che desiderano cimentarsi, sarà possibile sperimentare l’emozione di respirare sott’acqua con maschere e bombole accompagnati e guidati da Istruttori e Dive Master.

Decathlon, sponsor tecnico della manifestazione, organizzerà un bellissimo villaggio sportivo con tante idee coinvolgenti come il Bubble Football (divertenti bolle di gomma da indossare durante una partita di calcetto), i tornei di ping-pong e le sfide con i racchettoni da spiaggia.

Tra le novità anche il Trofeo School Edition, una sfida che vedrà gareggiare quattro istituti scolastici dell’hinterland milanese che si confronteranno nelle seguenti discipline: Atletica, Basket, Handball e Calcetto.

Gli appassionati di pesca sportiva potranno seguire dal vivo la prima gara “Pesca Sportiva Mareincittà” a cui prenderanno parte circa 60-70 pescatori professionisti che si renderanno disponibili nei giorni della manifestazione per fare formazione gratuita a grandi e piccini che vogliono avvicinarsi a questa disciplina.

Il carattere sportivo-agonistico sarà avvalorato da tappe del Campionato Italiano quali: Canoa Polo Sabato e Domenica e SUP (Stand Up Paddling) Sabato. Sport quest’ultimo con un forte trend di crescita sin dal 2001, promosso dalla Federazione Italiana di Sci Nautico.

Mentre ad intrattenere, divertire e far camminare gli amici dell’idroscalo amanti dello sport all’aria aperta ci sarà Michele Evangelisti – noto Runner – che nella mattinata di domenica 10 giugno organizzerà una corsa non competitiva aperta a tutti, anche agli amici a quattrozampe, lungo tutto l’anello dell’Idroscalo. Sei km di passeggiata dove sarà possibile ammirare la biodiversità del bacino e la bellezza della natura circostante.

Un ruolo importante sarà dato anche alle amiche dell’Associazione Pink Amazons cha hanno “scelto lo sport come occasione di recupero fisico e mentale e come opportunità per trovare condizioni di ‘normalità’ per le donne che sono state operate di tumore al seno”.

“La forza di Mareincittà è la sinergia fra le diverse discipline che pur utilizzando gli stessi spazi in momenti diversi, dimostreranno, come anche appunto in città, sia possibile trovare e praticare quegli sport che solitamente si legano prettamente a località turistiche”, queste le parole di Paolo Bianchi responsabile eventi, sport e logistica dell’Idroscalo di Città Metropolitana e condivise da Claudio Vigano’ organizzatore della gara di pesca sportiva e promotore del progetto per il recupero dei bacini idrici CIS Martesana.

