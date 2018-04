La Ottanta del Circolo Nautico Santa Margherita: superata quota 60 iscritti

SANTA MARGHERITA – A pochi giorni dal via sono oltre sessanta gli equipaggi iscritti alla quarta edizione de La Ottanta, organizzata dal Circolo Nautico Santa Margherita in collaborazione con Marina 4 e Cantina Colli del Soligo, che si correrà nelle categorie X2 e XTutti nel week end del 7-8 aprile.

“In soli quattro anni La Ottanta è cresciuta diventando un punto di riferimento per molti equipaggi, che la scelgono per iniziare l’attività agonistica di stagione.” Dichiara Gian Alberto Marcorin presidente CNSM “E’ la prima lunga che si disputa in Adriatico, il suo percorso tecnico, con i passaggi obbligati a largo di Grado, Trieste e Pirano la rendono interessante sia per chi sceglie di allenarsi in vista de La Duecento e La Cinquecento, sia per quanti, sempre più numerosi, decidono di cimentarsi con le regate lunghe per la prima volta.”

E’ nella categoria XTutti che si registra il maggior numero di iscritti all’edizione 2018, con quarantacinque equipaggi pronti a sfidarsi lungo il percorso da Caorle – Grado – Pirano (SLO) e ritorno.

Tra le imbarcazioni alla loro prima partecipazione, Catina 4, Hanse 311 di Gabriele Spaggiari, il Solaris 36 Columbia di Natale Camerotto con il campione Alberto Leghissa altimone, Blue Sky, GS 43 di Claudio Terrieri, Martinea, nuovissimo More 55 di Andrea Fioravanti, Moon del veronese Michele Maestrello con alla tattica il navigatore oceanico, alpinista ed esploratore Maurizio Vettorato, due Giro 34 di Vivi la Vela Caorle. Tra quelli che non perdono una regata del Campionato Caorle X2 XTutti organizzato dal CNSM, Luna per te dello Sporting Club Duevele con ilmeteorologo Andrea Boscolo, Black Angel di Paolo Striuli, Don’t Forget to Smile di Giampietro Sforza e i First 40.7 Non Solo Vela e Ciurma.

Nella categoriaX2 non potevano mancare i Mini 650 con il capofila Franco Deganutti in coppia con Alessandra Boatto, il Class 40 Kika Green Challenge dei fratelli Verardo, l’agguerrito FY45 Città di Grisolera di Franco Daniele/Cesare Bressan, Demon-X di Nicola Borgatello/Daniele Lombardo, Yak 2 di Maurizio Gallo con Giulia Biasio e il Sun Fast 3600 Skip Intro di Marco Romano, che per la stagione d’altura 2018 regaterà in coppia con il velaio ed esperto navigatore Paolo Favaro.

Le prime indicazioni meteo fornite da Andrea Boscolo di Meteo Sport, che saranno approfondite nel corso del briefing equipaggi, sembrano indicare per sabato 7 aprile una partenza all’insegna del tempo finalmente primaverile, con cielo sereno e venti a regime di brezza. Lungo il percorso gli equipaggi potrebbero trovare qualche rinforzo di vento, soprattutto nelle ore più calde e nella notte sotto costa, sfruttare le termiche sarà quindi determinante per l’esito della regata.

Il programma de La Ottanta 2018, prima tappa del Campionato Caorle X2 XTutti, si aprirà con il briefing equipaggi sabato 7 aprile alle ore 9.00, seguito dallo start alle ore 11.00 dal litorale di Caorle e termine entro le ore 19.00 di domenica 8 aprile.

Per tutte le informazioni e per essere sempre aggiornati sulle novità CNSM: www.cnsm.org e pagina Facebook Circolo Nautico Porto Santa Margherita.

FOTO: A.Carloni/CNSM

