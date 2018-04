“Garmin Marine Roma per 2″: sabato i corsi per le emergenze, il Briefing e il Crew Cocktail

ROMA – Si lavora alacremente sulle banchine di Riva di Traiano, per essere pronti alla partenza della Garmin Marine Roma per 1/2/Tutti e della sua sorellina “minore” la Riva per Tutti.La novità della Riva è il periplo di Ventotene, che verrà lasciata a dritta, che porterà la lunghezza della regata a 218 miglia, ben oltre la distanza percorsa da quasi tutte le regate d’altura del Mediterraneo.

Al via saranno in 9, Anemos, Armundia Group, Elea, Gastone, Guardamago, H2O, Mr. Hyde, Vahiné, e Villamar, e la battaglia si annuncia avvincente Per loro, che non arriveranno fino al profondo sud di Lipari, la regata potrebbe essere molto veloce, per il rinforzo del vento previsto lunedì nel Tirreno Centrale. Domenica la partenza è prevista per le ore 12:00 per i solitari, e per le 12:15 per il resto della flotta. Il tempo è previsto soleggiato, con un vento da SE tra i 10 e i 12 nodi. Dall’antemurale sarà possibile seguire le partenze e scattare meravigliose foto. Alla partenza saranno presenti unità della Guardia Costiera, della Polmare e della Guardia di Finanza. Queste ultime, in particolare, scorteranno la flotta fino al passaggio di Ventotene.

Sabato 7 aprile, viglia della partenza, le attività in porto inizieranno alle 10,15 con il “Training sulla sicurezza in mare” previsto davanti a Traiana Nautica 91. Come consuetudine oramai da molti anni, il corso verrà tenuto dall’UdR Vincenzo Pulcini, che parlerà di tutte le procedure da rispettare in caso di incidente a bordo, con particolare attenzione alle nozioni di sopravvivenza.A seguire, alle ore 11:15, verrà svolto il corso sulle Emergenze Mediche a bordo, tenuto dal dottor Pietro Iani, medico che svolge la sua opera a favore di molte ONG.

Alle ore 12:00, sarà Traiana Nautica 91 ad effettuare la dimostrazione in mare delle procedure di abbandono nave, di utilizzo dei fuochi e di apertura della zattera di salvataggio.

Nel pomeriggio, alle 16:30 in Piazzetta dei Marinai, ci sarà una presentazione dei prodotti Garmin Marine e, a seguire, alle 17:00, lo Skipper Briefing, tenuto dal Direttore di Corsa Fabio Barrasso, e Il Briefing meteo, tenuto in video conferenza da Ambrogio Beccaria. Il servizio è fornito dalla Ocean Drivers.

Dalle 18:00 al Riva Restaurant, sempre in Piazzetta dei Marinai, ci sarà il Crew Cocktail.Poi l’ultima notte di sonno pieno prima della partenza. Ma solo se i compiti saranno stati fatti.

