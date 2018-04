Questo fine settimana a Viareggio il recupero della Regata di Selezione Optimist

VIAREGGIO – Nel fine settimana che sta per iniziare i giovani timonieri della Classe Optimist animeranno le acque viareggine con il recupero della Regata di Selezione per i Campionati Mondiali ed Europei, precedentemente prevista a Civitavecchia ma non disputata a causa delle condizioni meteo avverse.

Il segnale di avviso della prima prova sarà dato alle ore 13 di sabato 7 mentre domenica, al termine delle ulteriori regate (ne sono previste sei complessivamente), si svolgerà la premiazione. L’appuntamento viareggino al quale potranno partecipare solo i timonieri della II Zona, nati negli anni 2003/4/5 e 2006 e già iscritti alla selezione interzonale di Civitavecchia, sarà valido anche con due sole prove portate a termine. In caso di condizioni meteorologiche avverse, la Regata, organizzata dal Club Nautico Versilia in collaborazione con il Circolo Velico Torre del Lago Puccini e la Società Velica Viareggina, si svolgerà nel lago di Massaciuccoli.

Ma l’attenzione del Club Nautico Versilia, pur continuando a puntare sui giovani, è rivolta anche sul fascino della tradizione… ed è per questo che nel week end del 5 e 6 maggio il sodalizio presieduto da Roberto Brunetti organizzerà il XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese, la manifestazione dedicata ad un uomo che tanto ha dato alla Versilia e alla città di Viareggio dove ha svolto per un certo numero di anni servizio d’Istituto presso la Capitaneria di Porto, e al quale sono legati da un fil rouge d’affetto e di amicizia molte personalità, tanti Soci del CNV ed in particolare il Presidente Brunetti e il vice presidente, Ammiraglio Marco Brusco, suo assistente quando era Comandante Generale.

Quest’anno, il Trofeo Ammiraglio Francese, oltre ad essere il tradizionale appuntamento per tutte le barche d’Altura (ORC International, ORC Club, Gran Crociera e Open) che disputeranno una regata costiera con percorso Marina di Carrara – Isola del Tino – Luminella (Livorno) – Marina di Pisa, proporrà anche delle piacevoli novità, tenendo a battesimo due nuove iniziative che contribuiranno a far scendere in acqua un numero ancora più elevato e titolato di imbarcazioni: il Trofeo Altura Comitato Circoli Velici Versiliesi e il 1° Trofeo Artiglio per le vele d’epoca e storiche. La premiazione del Trofeo Ammiraglio Francese si svolgerà sabato 19 maggio alle ore 18 presso le sale del Club Nautico Versilia: per l’assegnazione del Trofeo Challenge Ammiraglio Francese verrà stilata come sempre una classifica Overall per le Classi ORC Int, ORC Club e Gran Crociera da cui saranno estrapolate le classifiche di ogni singola categoria (Raggruppamenti ORC A e B – Gran Crociera A e B). La Divisione Open correrà in tempo reale.

Anche per le vele d’epoca e storiche sarà prevista con un’apposita classifica in tempo reale.Il XIII Trofeo Ammiraglio Giuseppe Francese si svolgerà anche grazie al Patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Viareggio e Camera di Commercio di Lucca, alla preziosa collaborazione di Capitaneria di Porto di Viareggio, LNI sez. di Viareggio, S.V. Viareggina, CV Torre del Lago Puccini, Assonautica Lucca-Versilia, CNMarina di Carrara, Aive, Ass. Vele Storiche Viareggio e CSSNMM, e al supporto di ENAVE – Ente Navale Europeo, giovane e dinamica società di servizi, altamente specializzata nel settore dell’ingegneria navale, che offre servizi di valutazione per certificati di sicurezza e per marcature CE nell’ambito della nautica da diporto in tutto il territorio nazionale e in diverse località estere.

