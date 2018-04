J/70 Cup 2018: nuovi arrivati e veterani, tutti pronti per il primo start a Sanremo

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

SANREMO – Si avvicina a grandi passi il primo evento della J/70 Cup 2018, circuito promosso ed organizzato da J/70 Italian Class e che, per la prima frazione, godrà dell’ospitalità dello Yacht Club Sanremo.

A partecipare alla tre giorni di regate nelle acque antistanti la Città dei fiori saranno cinquantasette imbarcazioni in rappresentanza di nove Paesi, anche se le registrazioni saranno aperte fino a qualche minuto prima dell’inizio delle regate, fissato per venerdì 6 aprile: “Confermare i numeri del 2017, che è stato per J/70 Italian Class un anno ricco di soddisfazioni, culminato con il mondiale dei record di Porto Cervo, è già un ottimo risultato – ha commentato Vittorio Di Mauro, Presidente della Classe Italiana, per proseguire: “Nella Classe ci sono tanti nuovi arrivati, ma è un piacere anche vedere confermati tra gli iscritti alcuni degli equipaggi storici di questo circuito, a testimonianza che il J/70, oltre a confermarsi il One Design del momento, è una barca sempre divertente. La stagione 2018, articolata su quattro eventi, ci condurrà ad un 2019 in cui ci aspetta la grande sfida di organizzare il Campionato Europeo J/70, fissato per il mese di giugno a Malcesine”.

Come anticipato dal Presidente, il livello della Classe J/70 si fa sempre più alto: non mancheranno infatti equipaggi che hanno fatto la storia della Classe, tra cui il bronzo mondiale e già campione continentale Luca Domenici con il suo Notaro Team, la due volte campionessa europea Claudia Rossi con Petite Terrible, il vincitore del circuito nel 2015 e 2016 Franco Solerio ed il suo L’Elagain. Ci saranno anche Achille Onorato su Mascalzone Latino, Alberto Rossi su Enfant Terrible, Mauro Roversi con la sua J-Curve, quinto all’Audi J/70 World Championship di Porto Cervo, Calvi Network in vesti rinnovate con Gianfranco Noè al timone e Karlo Hmeljak alla tattica, il vincitore della flotta silver a Porto Cervo Alessandro Zampori con la sua Noberasco DAS.

A dar battaglia ai veterani, tanti nuovi arrivati ed alcuni grandi ritorni nella Classe: tra questi, Uji Uji di Alessio Marinelli, Aniene Young di Luca Tubaro, Gullisara di Massimo Leporati.

Con le procedure di registrazione che inizieranno domani, 5 aprile, nei locali dello Yacht Club Sanremo, non resta che aspettare la prima partenza della stagione J/70 Cup, fissata per le ore 12.30 di venerdì.

Leggi anche: