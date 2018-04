J/70 Cup, la prima giornata di stagione è nel segno di Calvi Network e ArtTube

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

SANREMO – E’ cominciato in condizioni di vento leggero, ma che ha comunque consentito lo svolgimento di due prove, l’atto inaugurale della J/70 Cup, organizzata da J/70 Italian Class e ospite, in questa occasione, dello Yacht Club Sanremo.

Il Comitato di Regata presieduto da Fulvio Parodi ha puntualmente portato la flotta di cinquantanove J/70 sulla linea di partenza alle 12.30, dando il via a due regate consecutive in condizioni di vento da Levante inizialmente sui 10 nodi di intensità, e che poi è andato progressivamente calando nel corso del pomeriggio.

La prima vittoria di stagione è andata a Calvi Network (1-2 i parziali odierni) che, grazie ai piazzamenti sempre in testa alla classifica, si aggiudica anche il primo posto provvisorio nel ranking.

Brilla invece, nella seconda prova di giornata, ArtTube di Lera Kovalenko: i piazzamenti dell’imbarcazione della giovane armatrice russa consentono all’equipaggio di guadagnare la terza piazza, alle spalle di Enfant Terrible-Adria Ferries (2-4) di Alberto Rossi, più motivato che mai a fare bene in questo inizio di stagione per guadagnarsi uno dei posti a disposizione per il Mondiale 2018 a numero chiuso di Marblehead.

Quarto posto per L’Elagain di Franco Solerio, già due volte vincitore del circuito promosso da J/70 Italian Class, mentre al quinto posto troviamo l’equipaggio polacco a bordo di Mag Ewa, dallo scorso anno entry fissa negli eventi del circuito J/70 Cup.

Da evidenziare anche le prestazioni di alcuni nuovi arrivati, tra cui Alessio Marinelli che si posiziona al quinto posto overall con la sua Uji Uji e Luca Tubaro con l’equipaggio di Aniene Young, nono nel ranking provvisorio.

La flotta Corinthian, che in questa tappa impegna diciannove equipaggi di non professionisti, è guidata da Jeriatria di Gianluca Lamaro, dodicesimo nel ranking generale, seguito da Società Nautica Grigano di Paolo Tomsic e Noberasco Das di Alessandro Zampori.

Domani sarà Garmin Day alla J/70 Cup: le regate riprenderanno alle 10.30 ed il miglior equipaggio di giornata, senza scarti, sarà insignito di uno smartwatch Quatix 5.

