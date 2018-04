J/70 Cup, Enfant Terrible brilla nella prima a Sanremo

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

SANREMO – Si chiude con una giornata di no race l’atto inaugurale della J/70 Cup: le condizioni metereologiche troppo severe, con vento da Levante teso oltre i 35 nodi, quindi superiore al limite di Classe, hanno fatto propendere il Comitato di Regata per un annullamento tempestivo delle regate di domenica, comunicato a tutti gli equipaggi in un briefing ospitato nella piazzetta dello Yacht Club Sanremo alle ore 10.00 ed immediatamente seguito dalla cerimonia di premiazione.

Non c’è quindi nessun cambiamento nel ranking generale, con Enfant Terrible (2-4-1-1-3 i parziali della serie) di Alberto Rossi e Branko Brcin alla tattica che conquista, oltre al Trofeo Garmin di cui era stato insignito ieri, la prima tappa del circuito italiano J/70 Cup, muovendo un importante passo verso la qualificazione per i J/70 Worlds di Marblehead, a cui avranno diritto d’accesso solo i migliori equipaggi di ogni Nazione.

Alle spalle di Enfant Terrible, con un solo punto di margine, Calvi Network (1-2-3-2-BFD) nelle sue nuove vesti con Gianfranco Noè al timone e Karlo Hmeljak alle scelte tattiche. Terzo posto per Petite Terrible (9-29-2-3-1), con Claudia Rossi e Michele Paoletti che, nella seconda giornata di regate, erano stati capaci di guidare l’equipaggio in una impeccabile rimonta dalla quattordicesima alla terza posizione.

C’è stata battaglia anche tra i non professionisti della categoria Corinthian, dove si è imposto Paolo Tomsic con la sua Società Nautica Grigano (8-27-15-16-12), lasciando alle spalle con 38 punti di vantaggio Gijetta (30-38-27-13-19) di Edoardo Meroni. Medaglia di bronzo per Josette (15*-50-17-26-18) di Marco Schirato.

“E’ sempre un piacere ospitare la numerosissima flotta J/70 nel nostro Yacht Club: con queste cinque prove ad inizio stagione, speriamo di aver un po’ saziato la vostra fame di vela dopo la pausa invernale. Augurandovi buon vento per il resto della stagione, spero di potervi ospitare di nuovo a Sanremo nel 2019 – ha commentato Beppe Zaoli, Presidente dello Yacht Club Sanremo, durante la cerimonia di premiazione.

Lasciato Sanremo, gli equipaggi faranno rotta su Porto Ercole dove il Circolo Nautico e della Vela Argentario ospiterà la seconda frazione della J/70 Cup, ultima occasione per misurarsi con la flotta prima del Campionato Europeo di Vigo e l’Italiano di Malcesine.

