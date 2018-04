Conclusa La Ottanta 2018 del Circolo Nautico Santa Margherita

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

SANTA MARGHERITA – Con l’arrivo di Sciroccata di Loris Causin alle 14.06 di domenica 8 aprile, si conclude la quarta edizione de La Ottanta, organizzata dal Circolo Nautico Santa Margherita in collaborazione con Marina 4 e Cantina Colli del Soligo, che ha visto la partecipazione record di 67 imbarcazioni, nelle categorie X2 e XTutti.

La regata, disputata lungo il percorso Caorle – Grado – Pirano (SLO) e ritorno è il primo appuntamento con il circuito Caorle X2 XTutti proposto dal Circolo Nautico Santa Margherita, che da aprile ad ottobre consente di misurarsi in condizioni meteo marine diverse e su percorsi con vari gradi di difficoltà.

La Ottanta 2018 è stata caratterizzata nella prima parte da un vento di grecale intorno ai dieci nodi, con qualche rotazione a sud est. Nel tragitto di ritorno qualche calo di vento notturno tra Punta Tagliamento e il traguardo ha rallentato gli scafi meno performanti, consentendo però al 90% della flotta di concludere entro il tempo limite. Nessun problema per i leader, che con qualche cambio ai vertici della classifica dopo i passaggi ai waypoint, hanno però mantenuto saldamente il comando per tutta la regata.

La prima imbarcazione assoluta e della categoria XTutti a tagliare il traguardo sabato 7 aprile alle 22.46 è stata Vola Vola Endeavour, Millenium 40 timonato da Stefano Novello, vincitore anche al calcolo dei tempi compensati IRC, che ha sorpassato nelle ultime miglia dopo un avvincente match-race il Felci 45 Città di Grisolera della coppia Franco Daniele/Cesare Bressan, primi della categoria X2 alle 23.06, che si impongono anche in classe Libera.

A seguire, Luna per te dello Sporting Club Duevele, Columbia di Natale Camerotto, Blue Sky di Caludio Terrieri, Overwind di Giorgio Baschirotto.

La prima imbarcazione della classe First 40.7 è stata Tasmania di Antonio Di Chiara con Walter Svetina al timone, il primo dei Mini 650 è stato il favorito Satanas, Proto condotto dalla coppia Manuel Polo/Marco Burello.

Il calcolo dei tempi compensati ha consegnato la vittoria ORC XTutti a Overwind, Farr 30 di Giorgio Baschirotto, mentre in Libera si sono imposti X-Ray di Giuseppe Bragagnolo (Alfa), Luna per te dello Sporting Club Duevele (Charlie) e Matrix di Alessandra Zucca (Delta).

Nella classe X2 la vittoria ORC è della coppia padre-figlio Mauro e Giovanni Trevisan su Hauraki, in IRC si impongono invece Maurizio Gallo e Giulia Biasio con Yak 2.

Le premiazioni de La Ottanta 2018 si terranno giovedì 3 maggio, prima del briefing de La Duecento, cui parteciperanno anche molti dei protagonisti di questo primo appuntamento offshore di stagione.

A poco meno di un mese dal via con le regate clou adriatiche, valide per il Campionato Italiano Offshore, sono oltre quaranta gli iscritti alla 24^ edizione de La Duecento e hanno superato quota venti anche gli iscritti alla 44^ La Cinquecento Trofeo Pellegrini.

CLASSIFICHE PROVVISORIE LA OTTANTA 2018:

LINE HONOUR XTUTTI: Vola Vola Endeavour (Stefano Novello – DN Sistiana)

LINE HONOUR X2: Città di Grisolera (Franco Daniele/Cesare Bressan – CN Santa Margherita)

ORC X2: 1. Hauraki (Mauro e Giovanni Trevisan – CN Santa Margherita) 2. Demon-x (Nicola Borgatello/Daniele Lombardo- Portodimare) 3. Nereide (Igli Salviato/Pierantonio Chiericato – LNI Chioggia)

IRC X2: 1. Yak 2 (Maurizio Gallo/Giulia Biasio – Vento di Venezia) 2. Skip Intro (Marco Romano/Paolo Favaro – DN Sistiana)

ORC XTUTTI: 1. Overwind (Giorgio Baschirotto – YC Vicenza) 2. Blue Sky (Claudio Terrieri – CV Ravennate) 3. Black Angel (Paolo Striuli – CN Santa Margherita)

IRC XTUTTI: 1. Vola Vola Endeavour (Stefano Novello – DN Sistiana) 2. Spirit (Luca Pizzi – CN Chioggia)

LIBERA ALFA XTUTTI: 1. X-Ray (Giuseppe Bragagnolo – CN Santa Margherita) 2. Bof IV (Andrea Fortini – CN Levante) 3. Gran Pesto (Nicola Arezzo – LNI Mestre)

LIBERA CHARLIE XTUTTI: 1. Luna per te (Roberto Volpato – CN Santa Margherita) 2. Columbia (Natale Camerotto – DN Sistiana) 3. Keira (Gianluca Caregnato – LNI Treviso)

LIBERA DELTA XTUTTI: 1. Matrix (Alessandra Zucca – YC Hannibal) 2. Scacco matto (Ugo Mineo – CV Ravennate) 3. Jagoda (Robert Grcar – JK Izola)

LIBERA FIRST 40.7: 1. Tasmania (Antonio Di Chiara – LNI Trieste) 2. Kala Nag (Race&Cruise Charter – DV Veneziano) 3. Non Solo Ciurma (Michele Macagnino – CV Bibione)

LIBERA MINI: 1. Satanas (Marco Burello/Manuel Polo – Portodimare) 2. Antigua (Franco Deganutti/Alessandra Boatto – SV Oscar Cosulich) 3. Pepper (Marco Balboni/Massimo Zerbinati – SV Caorle)

LIBERA MULTI: Tri Maiden ( Helmut Friedl)

Leggi anche: