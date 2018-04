Edoardo Guidi vince la Regata di Selezione Optimist della II Zona

VIAREGGIO – Dopo quattro prove disputate regolarmente nel fine settimana appena concluso, lo Juniores spezzino Edoardo Guidi si è aggiudicato la vittoria finale (5 punti, 2,5,1,2 i suoi parziali) alla Regata di Selezione per i Campionati Mondiali ed Europei Optimist, precedendo il carrarino Mattia Tognocchi protagonista nella regata di sabato e nella prima delle tre prove della domenica (9 punti; 1,1,dnf,7) e il portacolori della Scuola Vela Valentin Mankin Adalberto Parra (11 punti; 3,7,4,4).

Nel fine settimana appena concluso, infatti, trentadue timonieri della II Zona (nati negli anni 2003/4/5/2006 e già precedentemente iscritti alla selezione interzonale di Civitavecchia), hanno animato le acque viareggine per l’importante appuntamento precedentemente previsto a Civitavecchia ma non disputato a causa delle condizioni meteo avverse.

Al termine della Regata di Selezione per i Campionati Mondiali ed Europei ben organizzata dal Club Nautico Versilia in collaborazione con il Circolo Velico Torre del Lago Puccini e la Società Velica Viareggina, le aspettative per i timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin sono molto buone in quanto ben quattro dei cinque portacolori sono riusciti a passare il turno (i posti disponibili erano 12 sui 36 totali riservati a II-III-IV-IX zona): Adalberto Parra 3° classificato, Margherita Pezzella 6° (ex aequo con la 5° classificata, 17 punti; 9,6,5,6), Federico Lunardi 7° (22 punti; 5,4,13,15) e Tommaso Barbuti 10° (27 punti; 4,10,14,13). Brava ma sfortunata anche Emma Maltese che non è riuscita a selezionarsi a causa di una penalità per partenza anticipata nella giornata di sabato non pienamente recuperata (17° posto con 46 punti; ufd, 9,21,16).

Concluse le varie Regate di Selezione Interzonali, i 140 pre-selezionati in tutta Italia si sposteranno nelle splendide acque di Porto Rotondo per la 1° tappa di Selezione Nazionale a cui seguirà la 2° tappa in programma a Gaeta a metà maggio. Concluse le manche nazionali, i primi cinque classificati parteciperanno ai Campionati Mondiali Optimist a Cipro e a seguire in classifica altri sette (4 maschi e 3 femmine) agli Europei in Olanda.

Nella giornata di sabato, il Club Nautico Versilia ha anche ospitato il corso di formazione e aggiornamento per assistenza regata (dalle ore 14 alle 17) e posa boe (dalle ore 10 alle 13) ben organizzato dalla II Zona (Toscana – Umbria La Spezia ). Numerosi e molto interessati i presenti. Il corso era valido ai fini della formazione obbligatoria UdR prevista dalla normativa come Aggiornamento per gli Ufficiali di Regata sia nazionali che zonali.

