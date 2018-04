Garmin Marine Riva per Tutti: il riscatto di Sir Biss

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

ROMA – Alle 08:12:09 di questa mattina, 10 aprile 2018, Giuliano Perego al timone del suo Sydney 39 Sir Biss, ha tagliato per primo la linea d’arrivo della Garmin Marine Riva per Tutti 2018.

Alla faccia del Principe Giovanni e dei suoi insulti (parliamo del cartoon della Disney ovviamente) Sir Biss si è riscattato prendendo in pieno il ruolo di protagonista riservato a Robin Hood e vincendo con un distacco aBISSale….

A bordo con lui Vitaliano Tore, Costantino Brachini, Francesco Gozzini e Marco Morosi.Sir Biss ha impiegato 1 giorno, 13 ore 27 minuti e 9 secondi per percorrere le 218 miglia del percorso Riva di Traiano/Ventotene/Riva di Traiano, navigando complessivamente per 235 miglia effettive. Dietro di lui un abisso di tempo e mare separa gli altri concorrenti. Al secondo posto di trova Lolifast, il pur velocissimo Sun Fast 3600 di Davide Paioletti, ancora in acqua a 25 miglia dall’arrivo, seguito a 4.2 miglia da Guardamago, il Sun Odyssey 42i Performance di Massimo Piparo e Luca Gialdroni, che sta lottando per conservare la prima posizione in IRC 2.

