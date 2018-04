Conclusa la SEA – SAILING ADRIATIC ENDURANCE

CHIOGGIA – Con l’arrivo di Le Mie Donne, di Emanuele Bianzale, alle 23:00 di sabato 14 aprile si conclude la sesta edizione della SEA – Sailing Endurance Adriatic, la regata d’altura con percorso di 60 miglia organizzata a Chioggia dal Club Amici della Vela in collaborazione con Il Portodimare.

Una ventina le imbarcazioni che si sono presentate sulla linea di partenza, per un edizione caratterizzata dal vento leggero che ha costretto il comitato di regata a ridurre il percorso al passaggio del primo cancello dopo 30.3 miglia di percorso.

Il calcolo dei tempi compensati ha consegnato le vittorie ad Alma di Sonato Alberto in classe Open, a Mister X di Finco Roberto in classe dalla ORC 0 alla classe ORC 2, ad Hector X di Massimo Filippi in classe ORC 3 ed Il Picchio di Frascari Francesco in classe dalla ORC 4 alla ORC 5.

Il prossimo appuntamento con il Campionato di Primavera del Club Amici della Vela è in programma dal 21 al 25 aprile, quando in calendario vi è la Traversata dell’amicizia, su rotta Chioggia – Rovigno – Chioggia.

