COPPA PRIMAVELA E CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI IN SINGOLO 2018

VIAREGGIO – Sono stati presentati, ieri, presso il Club Nautico Versilia, a Viareggio, la Coppa Primavela e i Campionati Italiani Giovanili in singolo 2018, che per la prima volta nella loro storia si terranno in Versilia, proprio a Viareggio dal 25 agosto al 2 settembre.

Si parte con la 33esima edizione della Coppa Primavela (25 – 28 agosto) appuntamento clou della stagione agonistica dei velisti selezionati delle Classi Optimist, Techno 293 OD, O’Pen BIC nati negli anni 2009, 2008 e 2007.

Qui verranno assegnate la Coppa Primavela (per i nati nel 2009), la Coppa Cadetti (per i nati nel 2008) e la Coppa del Presidente (per i nati nel 2007).

Dal 29 agosto al 2 settembre, poi, ci saranno i Campionati Italiani Giovanili in singolo, riservati agli Under 16 e Under 17 selezionati delle Classi Optimist, Laser Radial M, Laser 4.7, Laser Radial F, Techno 293 OD, RS:X Youth, O’Pen Bic e Kiteboarding.

Il Club Nautico Versilia sarà il capofila dei circoli organizzatori: Circolo Velico Torre del Lago Puccini, Società Velica Viareggina in collaborazione con la LNI Viareggio e il Comitato Circoli Velici Versiliesi. L’evento richiederà un grande impegno organizzativo, non solo per i circoli ma per il territorio considerando il numero di presenze previste, si prevede infatti la partecipazione di un migliaio di atleti, accompagnati dai loro istruttori e da numerosi genitori. Centinaia di giovanissimi invitati dalla FIV, forse i campioni di domani, gareggeranno insieme, testimoni della passione delle migliori scuole vela, circoli e famiglie coinvolte.

I cinque campi di regata saranno posizionati nell’area antistante il Porto di Viareggio e la base logistica sarà il Club Nautico Versilia dove saranno ospitate le derive mentre le tavole a vela avranno come base la spiaggia a nord del canale e i kite avranno a disposizione 400mt di spiaggia a sud.

Per la seconda volta, alla Primavela, la FIV organizza il Meeting delle Scuole di Vela. Tre giovani allievi di ciascuna Zona saranno selezionati in eventi regionali, e daranno vita a un vero e proprio battesimo con il mondo delle regate: saranno a stretto contatto con i loro coetanei regatanti, faranno a loro volta alcune regate, e soprattutto tanti giochi ispirati da Istruttori Federali alle abilità marinaresche.

Main sponsor delle manifestazioni che ben esprimono la passione giovanile per questo sport, sarà ancora una volta Kinder+Sport affiancato dal fornitore ufficiale FIV Usail. L’evento potrà contare anche sul supporto di Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca e sul patrocinio di Provincia di Lucca, Comune di Viareggio, Capitaneria di Porto di Viareggio, Autorità Portuale Regionale e la rete di aziende di nautica toscana Navigo.

Durante la conferenza stampa sono intervenuti:

Francesco Ettorre, Presidente FIV: “Sono contento del grande entusiasmo dimostrato dai club, dai circoli e dalle realtà locali, l’unione è molto importante e li ringrazio. Vanno anche ringraziati i partner senza cui queste manifestazioni non potrebbero esistere, da Kinder + Sport a USAIL, fino alle amministrazioni locali. Questa è la mia seconda Coppa Primavela da Presidente e non vedo l’ora di vedere in acqua i nostri giovani atleti.”

Ammiraglio Marco Brusco, Vice Presidente Club Nautico Versilia: “Dobbiamo ringraziare la Federazione Italiana Vela che per la prima volta porta questi due importanti eventi in Versilia con la partecipazione di un migliaio di giovani velisti che vi prenderanno parte e che potranno godere dell’ospitalità e delle condizioni versiliesi.”

Stefania Saccardi, Assessore Regionale Sport, Regione Toscana: “E’ un immenso piacere essere qui a rappresentare la Regione Toscana, è un’idea stupenda, un progetto meraviglioso, perfettamente allineato alla nostra politica di avvicinamento dei giovani allo sport, come momento educativo di valori sani e sana competizione. La Regione Toscana non poteva non sostenere questo evento.”

Andrea Leonardi, Presidente II Zona FIV: “E’ una manifestazione importante che avrà luogo in una zona strategicamente adatta ad ospitare eventi di questa portata, dove i veri protagonisti saranno i giovani atleti.”

Rita Novelli, Kinder+ Sport: “Kinder+ Sport è un progetto di responsabilità sociale, come obiettivo ha la diffusione dello sport tra le nuove generazioni. Siamo con la Federazione Italiana Vela da diversi anni, e la affiancheremo ancora in questo percorso.”

Oliviero Carducci, USAIL: “C’è energia nei volti dei ragazzi, è una gioia da vedere, sono felice di partecipare, darò grande supporto alla manifestazione.”

