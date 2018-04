RUGGERO TITA E CATERINA BANTI VINCONO ANCHE A HYÈRES CON UN GIORNO DI ANTICIPO

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

HYERES – Per la seconda regata consecutiva, Ruggero Tita e Caterina Banti (SV Guardia di Finanza / CC Aniene) vincono con un giorno di anticipo, dopo Palma anche al terzo evento di World Cup Series a Hyères l’equipaggio azzurro si assicura la vittoria prima della Medal Race con ben 40 punti sui secondi, i britannici Ben Saxton/Nicola Boniface.

I vincitori non sono l’unica bandiera tricolore nella Medal Race di domani della classe Nacra 17: Vittorio Bissaro e Maelle Frascari (GS Fiamme Azzurre / CC Aniene), dopo due giorni di ritrovata forma, chiudono le qualificazioni in terza posizione a cinque punti dal quarto e Lorenzo Bressani con Cecilia Zorzi (CC Aniene / Marina Militare) sono decimi. Tre equipaggi in Medal Race nei catamarani volanti è un ottimo segnale per la squadra azzurra che sta andando nella direzione giusta.

“Siamo sorpresi anche noi di questi due risultati anche se ‘non c’è il due senza il tre’, probabilmente l’allenamento dell’inverno a Cagliari è stato molto utile con gli altri Nacra della squadra e il coach Gabriele Bruni” dichiara Ruggero Tita. “Siamo entrambi impegnati ad andare avanti e migliorare ogni giorno, se tutt’e due diamo il nostro 100%, e a volte anche di più, non possono che non arrivare i risultati” dice Caterina Banti.

Nelle Medal Race di domani delle classi veloci (Nacra 17, RS:X, 49er e 49FX) un altro giovane atleta italiano: Mattia Camboni (GS Fiamme Azzurre) si qualifica per la prova a punteggio doppio di domani nelle tavole a vela, dimostrando consistenza durante tutta la settimana sia con vento leggero che forte. Camboni scenderà in acqua domani con la possibilità di conquistare la medaglia di bronzo nonostante sia in ottava posizione.

Anche un altro atleta italiano parteciperà domani alla Medal Race a portata di medaglia, Antonio Squizzato (SC Garda – Salò) conclude la settimana di qualificazioni in seconda posizione nella classe 2.4 Norlin OD, dietro al francese Damien Seguin.

Termina oggi la Semaine Nautique di Hyères per i ragazzi e le ragazze del 49er. Jacopo Plazzi Marzotto e Andrea Tesei (CC Aniene) sono 14esimi, Uberto Crivelli Visconti e Gianmarco Togni (Marina Militare) sono 29esimi e Simone Ferrarese con Valerio Galati (CV Bari/LNI Trani) sono 39esimi; nelle ragazze Maria Ottavia Raggio con Jana Germani (CV La Spezia/CN Sirena) sono 18esime, Carlotta Omari con Matilda Distefano (CN Sirena/Soc.triestina Vela) chiudono in 30esima posizione e Francesca Bergamo con Alice Sonno (YC Adriaco/Marina Militare) in 33esima.

Negli RS:X femminili Veronica Fanciulli (CS Aeronautica Militare) chiude la settimana al 17esimo posto; negli RS:X maschili Carlo Ciabatti (Windsurfing Club Cagliari) è 25esimo, Matteo Evangelisti (LNI Civitavecchia) 31esimo e Luca Di Tomassi (LNI Civitavecchia) 35esimo.

Gianluca Ugolini e Maria Giubilei (Compagnia della Vela di Roma/CV Ventotene) terminano la settimana in 20esima posizione nei Nacra 17 ed Erica Ratti con Francesco Porro (CC Aniene) in 24esima.

Continuano invece le regate di qualificazione domani per le derive. Oggi due prove per i 470, sia femminili che maschili, con vento sui 12 nodi. Buona giornata per Benedetta Di Salle con Alessandra Dubbini (YC Italiano) che con un sesto ed un settimo posto sono in decima posizione generale, e per Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò (Marina Militare) che con i parziali 16 e 5 affrontano domani le ultime prove dalla sesta posizione. Elena Berta e Sveva Carraro (CS Aeronautica Militare) sono 18esime (27, 27) e Matteo Capurro e Matteo Puppo (YC Italiano) 30esimi (30, 26).

Nei Laser Standard continua la leadership del francese Jean Baptiste Bernaz, il nostro Marco Benini (CC Aniene) non ama il vento sostenuto ed oggi incappa in due parziali pesanti (22, 53) che lo portano in 14esima posizione. Simile giornata nella flotta Radial con Silvia Zennaro (SV Guardia di Finanza) che prende una bandiera nera nella prima prova e chiude 31esima la seconda, per terminare la giornata in 35esima posizione. L’olandese Marit Bouwmeester continua a dominare incontrastata la classifica femminile.

Leggi anche: