GIACOMO FERRARI E GIULIO CALABRÒ SI QUALIFICANO A HYÈRES PER LA MEDAL RACE NEI 470

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

HYERES – Si è conclusa la prima parte della World Cup Series di Hyères, con la Medal Race per le classi paralimpica 2.4 Norlin OD, Nacra 17, 49er, 49erFX, RS:X e la conclusione delle regate di qualificazione per le altre derive olimpiche. Un po’ di ritardo nelle partenze per attendere l’arrivo della brezza che non ha comunque superato i 5 nodi in tutta la giornata.

I primi a partire sono stati i 2.4 e qui un OCS ha subito bloccato il nostro Antonio Squizzato (SC Garda – Salò) che iniziava oggi da secondo, ma ha poi concluso in quarta posizione; Stefano Garganico (LNI Milano) termina al settimo posto, con un bel quarto nella Medal Race. L’oro è andato al francese Damien Seguin.

E’ stata quindi la volta di 49er e 49erFX (nessun equipaggio italiano presente) che hanno disputato due prove con vento leggerissimo; negli uomini hanno vinto i polacchi Dominik Buksak e Szymon Wierzbicki seguiti da due equipaggi neozelandesi, Logan Dunning Beck e Oscar Gunn e Josh Porebski con Trent Rippey. Nel 49erFX il gradino più alto del podio è andato ad un altro equipaggio kiwi, Alexandra Maloney e Molly Meech, seguite dalle danesi Ida Marie Baad Nielsen Marie Thusgaard Olsene dalle medaglie di bronzo Victoria Travascio e Maria Branz (ARG).

Intorno alle 15, con appena 3/4 nodi di vento, sono partiti i Nacra 17 con ben 3 equipaggi azzurri in gara: oltre a Ruggero Tita e Caterina Banti (SV Guardia di Finanza/CC Aniene) che avevano già vinto ieri sera con una prova di anticipo sulla giornata c’erano Vittorio Bissaro e Maelle Frascari (GS Fiamme Azzurre / CC Aniene) che correvano per difendere la terza posizione e Lorenzo Bressani con Cecilia Zorzi (CC Aniene / Marina Militare), entrati in Medal in decima posizione. A vincere la regata di oggi gli spagnoli Iker Martinez e Olga Maslivets che riescono così a soffiar via a Bissaro / Frascari – ottavi nella Medal e quarti in generale – la medaglia di bronzo. Restano in seconda posizione per il discreto vantaggio costruito in settimana, i britannici Ben Saxton con Nicola Boniface. Il secondo posto in Medal di Bressani/Zorzi fa risalire l’equipaggio azzurro di una posizione in classifica generale.

A seguire, con vento che inizialmente sembrava in ripresa, hanno regatato gli RS:X maschili con l’azzurro Mattia Camboni (GS Fiamme Azzurre) che partiva in ottava posizione e matematicamente poteva ancora conquistare il bronzo. Parte bene l’atleta di Civitavecchia e prima dell’ultima poppa è virtualmente quarto, ma un errore tattico proprio sull’ultimo lato lo porta a chiudere in nona posizione e quindi decimo in generale. Il podio qui è tutto francese con il bronzo a Rio Pierre Le Coq che vince davanti a Louis Giard e Thomas Goyard.

Negli RS:X Women un podio per due terzi polacco con la conferma in testa di Zofia Noceti-Klepacka seguita dalla cinese Peina Chen e con al terzo posto Malgorzata Bialecka.

Ultimo giorno di qualifiche oggi per Finn, Laser Standard e Radial e 470 maschile e femminile. L’unico equipaggio azzurro a conquistare l’ingresso in Medal Race per domani è quello della Marina Militare composto da Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò che siedono in ottava posizione (29, 17 i parziali odierni) a 43 punti dalla zona medaglia. Matteo Capurro e Matteo Puppo (YC Italiano) chiudono l’avventura di Hyères con un bel quinto posto nell’ultima prova, ed un 22esimo nella prima: sono 26esimi in generale.

Giornata poco felice per l’altro equipaggio dello Yacht Club Italiano, Benedetta Di Salle e Alessandra Dubbini che con 29 e 36 nelle prove odierne scivolano dalla 10ma alla 18esima posizione, rimanendo fuori dalla Medal. Risalgono in 14ma posizione Elena Berta e Sveva Carraro (CS Aeronautica Militare) che oggi hanno messo a segno un 22mo posto e un ottimo terzo posto nella prova finale.

Nei Laser Standard due prove in cui Marco Benini (CC Aniene) registra un 52 ed un 15esimo posto che lo lasciano in 15esima posizione finale. Nicolò Villa (CV Tivano) è 43esimo, Zeno Gregorin (SV Cosulich) 64esimo e Marco Gallo (SV Guardia di Finanza) è 66esimo.

Nei Radial chiude la settimana con una giornata positiva l’atleta della Guardia di Finanza Silvia Zennaro, un settimo ed un decimo posto per lei oggi che le fanno concludere la regata in 28esima posizione. Carolina Albano (CV Muggia) è 34esima, Francesca Frazza (FV Peschiera) 42esima, Joyce Floridia (SV Guardia di Finanza) due posizione dietro è 44esima e Valentina Balbi (YC Italiano) altre due più dietro è 46esima.

