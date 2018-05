LA NUOVA AZZURRA TP52 DOMANI AL VIA DELLA PALMAVELA

PALMA DI MAIORCA – Primo impegno stagionale per la barca simbolo dello Yacht Club Costa Smeralda, in preparazione al campionato 52 Super Series di cui è campionessa in carica. Debutto su Azzurra della leggenda olimpica Santiago Lange, a bordo come tattico.

La nuova Azzurra, la quarta della serie TP52 varata a metà marzo a Valencia, è pronta per il suo debutto in regata in occasione di PalmaVela, regata alla quale prenderanno parte ben dieci TP52 come test event prima dell’inizio ufficiale della 52 Super Series, il 22 maggio a Sebenico, in Croazia. Debutto su Azzurra anche per il nuovo tattico, la leggenda della vela Santiago Lange, argentino, oro ai Giochi di Rio de Janeiro dove ha scritto una delle più belle pagine sportive delle Olimpiadi moderne.

PalmaVela è una classica d’inizio stagione, poiché Palma di Maiorca è “home port” per molte barche, inclusa Azzurra e la maggior parte della flotta TP52.Da domani 3 maggio, a partire dalle ore 12 oltre 130 barche suddivise in tredici categorie tra cui le tre classi one design di Swan, i Wally e i Melges 40 incroceranno le prue sui quattro campi di regata. Le previsioni meteo per la settimana indicano un’instabilità inusuale per la stagione, con venti prevalentemente settentrionali in rotazione verso ovest e intensità variabili tra gli 8 e i 18 nodi.

Per Azzurra si tratta della prima occasione per confrontarsi in regata con la maggior parte degli avversari che incontrerà nella 52 Super Series, campionato di cui detiene per la terza volta il titolo, la cui difesa sarà quest’anno ancora più impegnativa che in passato. Sono infatti ben nove, Azzurra inclusa, le nuove barche varate in questo inizio di 2018 con miglioramenti in tutti i settori: sezione poppiera leggermente più potente, baricentro abbassato, maggiore rigidità, disposizione dei pesi a bordo e manovre ancora più ergonomiche e fluide.

Nella stagione entrante Azzurra affronterà avversari sempre più agguerriti, a partire dal vicecampione in carica Platoon e dall’eterno avversario diretto Quantum racing, terzo classificato nel 2017, che partecipa non solo con spirito di rivincita ma anche in vista della 36^ America’s Cup alla quale prenderà parte come American Magic. Da non sottovalutare poi Gladiator – varata lo scorso anno, prima barca di ultima generazione – e Provezza: entrambe hanno dimostrato una forte crescita nella seconda parte della passata stagione. Restando in tema di America’s Cup, a Sebenico farà il suo debutto Luna Rossa, mentre a bordo di Sled è salita una compagine di Team New Zealand. A Palma debuttano inoltre Onda e Phoenix, fresche di varo e ben decise a trovare un ruolo da protagoniste nella stagione entrante.

Prima ancora che una regata da vincere, PalmaVela è dunque per tutti l’occasione di confrontarsi e mettere a punto barca ed equipaggio con l’obiettivo di arrivare preparati al meglio alla 52 Super Series 2018 che si preannuncia di livello stellare. Certamente però, anche a Palma la battaglia sarà serrata.

Guillermo Parada, skipper: “Dopo l’aria leggera abbiamo potuto testare la nuova barca anche con vento più forte generato dal passaggio di un fronte perturbato. Ogni giorno in cui ci alleniamo riceviamo nuovi dati da analizzare e miglioriamo la messa a punto, sono certo che arriveremo pronti al debutto in Croazia”.

Riccardo Bonadeo, Commodoro dello YCCS: “Buon vento al team Azzurra per questo debutto in vista del campionato 2018 e, una volta ancora, grazie ai nostri soci Roemmers per voler portare il guidone dello YCCS e il nome Azzurra sui campi di regata internazionali. Sappiamo che difendere il titolo della 52 Super Series conquistato la scorsa stagione sarà ancora più impegnativo, ma noi tutti amiamo le sfide e la nuova barca consentirà certamente all’equipaggio di esprimersi al meglio. Un caloroso benvenuto al nuovo tattico Santiago Lange, una leggenda della vela che ci onoriamo di annoverare come socio sportivo”.

