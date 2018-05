Domenico Caparrotti da venerdì 4 maggio in gara alla regata La Duecento di Caorle

CAORLE – Prima di immergersi nella preparazione dell’esame di maturità all’’Istituto Nautico di Porto Torres il giovane velista Domenico Caparrotti, 18 anni, venerdì 4 maggio dovrà affrontare un’altra impegnativa prova formativa per il suo curriculum marittimo: la partecipazione alla 24 esima edizione de La Duecento.

La prestigiosa regata internazionale organizzata dal Circolo Nautico Porto Santa Margherita, che partirà da Caorle con rotta su Grado e il passaggio all’isola di Sansego in Croazia, duecento miglia da percorrere a bordo del Mini “Yacht Club Riviera del Corallo” con Manuel Polo. Una manifestazione di rilievo nel panorama velico come dimostra il numero dei partecipanti: oltre 70 equipaggi.

Per Domenico la partecipazione a la Duecento sarà una esperienza ricca di stimoli per la sua carriera da velista. Una navigazione iniziata da piccolo, a 7 anni scivolava sulle acque di Alghero con l’Optimist, poi il passaggio al Laser. Tanto mare e tante onde poi dai 15 anni è sbocciata la passione per la vela d’altura offshore: a 17 anni sale sul podio della Round Sardinia Race ovvero la circumnavigazione della Sardegna in senso antiorario.

Una prova agonistica che ha convinto Domenico a sposare la Classe Mini (si intende quella formata da barche da 6,50 mt ovvero dei gusci di noce) e pensare alle prime regate oceaniche. Fino alla costruzione del progetto legato alla Mini Transat, la regata delle regate per la classe e una delle transoceaniche più dure ed impegnative. Non solo un sogno, ma un traguardo che vuole raggiungere e tagliare.

