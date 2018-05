50° anniversario della Classe Meteor, Rimini sarà teatro del 45° Campionato Nazionale

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

RIMINI – Sarà Rimini, ed in particolare il Circolo Velico Riminese, il palcoscenico su cui si celebreranno i cinquant’anni dalla nascita del Meteor, imbarcazione monotipo a chiglia nata nel 1968 dalla matita dell’architetto olandese Van De Standt e che conta nei registri più di milleduecento esemplari venduti.

In coincidenza con le celebrazioni per il cinquantenario, i Meteor solcheranno le acque di Rimini per contendersi il 45° titolo di Campione Italiano. Data la coincidenza tra i due eventi, si preannuncia un campo di regata molto affollato, con oltre 50 barche sulla linea di partenza, guidate nello svolgimento delle prove dal Presidente di Comitato Marcello Montis, IRO di pluriennale esperienza e già volto noto all’interno della Classe Meteor.

Al 24 aprile, data di chiusura delle pre-iscrizioni, erano 41 le imbarcazioni già iscritte all’evento, ma sarà possibile continuare ad iscriversi fino ai giorni immediatamente precedenti l’inizio delle regate. Tanti i nomi celebri in entry list e tante le barche che hanno fatto la storia della Classe: tra questi, arriveranno a Rimini per difendere il titolo conquistato lo scorso anno il Campione Italiano Lorenzo Carloia con la sua Amarcord ed il Campione Nazionale Match Race Davide Sampiero, anche vincitore della Barcolana 2017 in Classe Meteor.

“E’ una grande emozione tornare a Rimini, città d’origine del Meteor, a cinquant’anni dalla nascita della barca. Il 22 maggio sarà un giorno di grande festa, in cui volti vecchi e nuovi della Classe si riuniranno per celebrare una barca che ha dato tanto a tutti, dal punto di vista umano e sportivo. Saranno presenti tutti gli ex Presidenti, segretari, capi flotta, campioni italiani e non solo. Dopo i festeggiamenti a terra, speriamo che le regate siano altrettanto entusiasmanti: sarà una bella sfida per contendersi il titolo di 45° Campione Italiano Meteor” ha commentato il segretario di Assometeor Mario Forgione, che sta seguendo i preparativi per l’organizzazione dell’evento.

Appuntamento quindi fissato al 22 maggio 2018 con la conferenza stampa presso i locali del Circolo Velico Riminese e poi il 23 maggio con il primo start del 45° Campionato Italiano Meteor, che si concluderà sabato 26.

Leggi anche: