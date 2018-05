AZZURRA TP52 VINCE E CONVINCE A PALMAVELA

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

PALMA DI MAIORCA – La barca simbolo sportivo dello Yacht Club Costa Smeralda si aggiudica l’unica prova odierna, giornata finale di PalmaVela, test event per il circuito 52 Super Series. La nuova Azzurra verrà ufficialmente battezzata come da tradizione dalla Principessa Zahra Aga Khan, il 21 maggio.

Non poteva iniziare meglio la stagione 2018 di Azzurra, che ha vinto in modo convincente all’esordio in occasione della regata PalmaVela, test event per la maggior parte dei team che parteciperanno alla 52 Super Series, al via a Sebenico in Croazia il 22 maggio. Azzurra è stata in testa nella classe TP52 fin dalla prima prova del primo giorno, iniziata con un beneaugurante primo posto. Nel corso dell’evento, Azzurra non ha mai abbandonato il vertice della classifica anche se nella giornata di ieri gli avversari più agguerriti della stagione scorsa, Platoon e Quantum, avevano decisamente accorciato le distanze.

Oggi la flotta ha dovuto attendere fino alle 14 prima che il Comitato di regata potesse dare il via con un vento da Sudovest che dai 15 nodi iniziali è poi sceso a 11. Azzurra ha fatto una partenza spettacolare, lanciata a sinistra sul pin mentre il resto della flotta combatteva per la miglior posizione in barca Comitato. Appena tagliata la linea Azzurra ha virato mure a sinistra incrociando davanti alla flotta. Solo Platoon e Gladiator, andati subito nell’angolo destro del campo, sono rimasti esclusi dal controllo di Azzurra. Platoon in particolare è risultato insidioso nell’approccio alla prima bolina.

La barca dello YCCS è rimasta al comando per tutta la prova, andando ad allungare sugli avversari. Nel corso dell’ultimo lato di poppa, complice la brezza molto instabile, ci sono stati diversi avvicendamenti tra gli inseguitori, con Sled e Quantum risaliti rispettivamente in seconda e terza posizione a spese di Platoon, quarto, che perde così la seconda piazza finale a favore di Quantum.

