Conclusa La Duecento del Circolo Nautico Santa Margherita

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

SANTA MARGHERITA – Con l’arrivo di Perle de Seur, Mini 650 dei ravennati Matteo Sassi/Enrico Nulli alle 18.17 di domenica 6 maggio che si aggiudicano il premio Soligo Never Give Up, va in archivio la 24^ edizione de La Duecento, organizzata dal Circolo Nautico Porto Santa Margherita in collaborazione con Birra Paulaner, Marina 4, Dial Bevande e Cantina Colli del Soligo.

La regata sulla classica rotta Caorle-Grado-Sansego (CRO) e ritorno, terza tappa del Campionato Italiano Offshore, è stata per molti partecipanti una delle più impegnative degli ultimi anni.

Edizione carica di emozioni, vento, bonacce e temporali, equipaggi performanti e amatoriali, durante la quale i tattici di bordo non hanno mai smesso di interpretare condizioni meteo estremamente mutevoli, che per qualcuno ha significato la differenza in classifica finale.

Il calcolo dei tempi compensati ORC incorano vincitore assoluto XTutti e in classe 3 Escandalo, M37 dei padovani Loretta Penello e Tommaso Di Blasi, alla loro prima esperienza nelle lunghe.

“E’ stata sicuramente una bellissima regata dal punto di vista della variabilità meteo.” dichiara il timoniere Lorenzo Bodini, olimpionico e pluri-campione (4 titoli mondiali ORC, 4 europei, 2 italiani oltre a svariati campionati su monotipi). “La regata si è giocata soprattutto nell’interpretazione della discesa” continua Bodini “noi abbiamo scelto di stare verso terra e poi ci siamo allontanati nel momento giusto, in cui cominciavano le bonacce, restando attaccati al gruppo di testa, senza mollare e con continui cambi di vela tra il fiocco e il code zero. E’ stata la mia prima Duecento, una regata bella e impegnativa, con un bel gruppo e sono molto contento del risultato.”.

In seconda posizione Overall e di classe Moxie, X-35 di Paolo Bonsignore e terza piazza per Overwind, Farr 30 di Lorenzo De Facci timonato da Francesco Rigon.

In classe X2 vittoria ORC overall e di classe 3-4 per Demon-X, X-35 di Nicola Borgatello alla sua seconda X2 e prima vittoria, molto soddisfatto alla lettura delle classifiche. “E’ stata un’edizione molto tecnica” dichiara il co-skipper Silvio Sambo “le condizioni sono state molto variabili, con venti deboli, medi e intensi. Laregata per noi si è giocata lungo le coste istriane durante la notte tra venerdì e sabato mattina, la nostra scelta di stare più al largo ci ha permesso di agganciare i venti giusti e portarci nel gruppo di testa, con imbarcazioni molto più grandi.”.

In seconda posizione Overall e di classe vittoria per Black Angel, IMX-38 di Paolo Striuli/Paolo Cavezzan, seguito da Skip Intro, Sun Fast 3600 di Marco Romano/Paolo Favaro.

In classe ORC Gran Crociera vittoria per Caterina IV di Emanuele Spata, con il navigatore oceanico Felice Gusso al timone, seguito da Keira, Zuanelli 40 di Gianluca Caregnato e Orsetta Tre di Stefano Tosato.

Con i tempi compensati IRC si impone nella X2 Angelo di Federico d’Amico/Edoardo Giannessi, mentre nella IRC XTutti la vittoria è appannaggio di Matrix, Farr 30 di Andrea Clavarino, seguito da Vola Vola Endeavour di Riccardo De Roia e Daphne dello sloveno France Mihelic.

Tra i Trimarani in regata, affezionati partecipanti a La Duecento da molti anni, podio tutto tedesco, con al primo posto Wilde Perle II di Karlheinz Mueller, seguito da Sayg I di Andreas Hofmaier e Proteus di Werner Stolz.

Tra i Mini 650, che regatavano in una classe dedicata, vittoria di Satanas di Domenico Caparrotti/Manuel Polo, che hanno preceduto all’arrivo Antigua di Franco Deganutti/Daniele Balzanelli e Perle de Seur.

La Duecento 2018 è organizzata dal Circolo Nautico Porto Santa Margherita in collaborazione con Marina 4 e Birra Paulaner, la partnership di Dial Bevande, Cantina Colli del Soligo, Darsena dell’Orologio, Marina Sant’Andrea, Sgs Tracking, Meteo Sport.

Il prossimo appuntamento con le regate offshore targate CNSM è con La Cinquecento Trofeo Pellegrini, dal 27 maggio al 2 giugno.

CLASSIFICHE PROVVISORIE

TROFEO PAULANER LINE HONOUR XTUTTI: Freccia del Chienti (Piero Paniccia)

TROFEO PAULANER LINE HONOUR X2: Kika Green Challenge (Alessio Verardo/Cristiano Verardo)

200XTutti ORC Overall Winner: Escandalo (Loretta Penello-Tommaso Di Blasi)

200X2 ORC Overall Winner: Demon-X (Nicola Borgatello- Silvio Sambo

ORC Gran Crociera: Caterina IV (Emanuele Spata)

IRC X2: Angelo (Federico d’Amico/Edoardo Giannessi)

IRC XTutti: Matrix (Andrea Clavarino)

Mocra: Wilde Perle II (Karlheinz Mueller)

Mini 650: Satanas (Domenico Caparotti/Manuel Polo)

FOTO: A.Carloni/CNSM

Leggi anche: