CONCLUSI I MONDIALI GIOVANILI TT:R A BOAO IN CINA: ARGENTO PER SOFIA TOMASONI

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

BOAO – Si sono conclusi a Boao in Cina i Campionati Mondiali Giovanili classe TT:R valevoli per le qualificazioni ai Giochi Olimpici Giovanili (YOG) dedicati ai ragazzi dai 15 ai 18 anni che si terranno a Buenos Aires dal 6 al 18 ottobre 2018.Tra i 62 partecipanti da 32 nazioni erano presenti anche 11 giovani kiteboarder italiani giunti nell’isola di Hainan nel sud della Cina per contendersi il Mondiale Giovanile e cercare di strappare la qualificazione agli Youth Olympic Games con 8 posti in palio per nazione (4 ragazzi e 4 ragazze).

Durante i 5 giorni di regate, con una meteo che ha costretto i primi due giorni il comitato di regata a posticipare l’inizio del campionato per mancanza di vento, gli atleti si sono confrontati con condizioni meteo impegnative con venti che hanno soffiato dai 15 ai 25 nodi.

La classifica finale maschile vede la Repubblica Dominicana in prima e terza posizione con Deury Corniel e Lorenzo Calcano e sul secondo gradino del podio il padrone di casa cinese Haoran Zhang, per gli italiani Alessandro Omar Caruso (CV 3V) chiude in 11esima posizione, Lorenzo Boschetti (CN Cesenatico) e Dante Romeo Marrero (CV Crotone) rispettivamente al 13esimo e 14esimo posto seguiti da Matteo Dorotini (Maselli Kite School) e Francesco Clausi (CV Crotone) in 23esima e 25esima posizione.

Nella classifica femminile dominio per la spagnola Nina Font Castells seguita dalla nostra Sofia Tomasoni (CV Windsurfing Club Cagliari) medaglia d’argento e dalla cinese Kewen Li medaglia di bronzo, bene anche le altre ragazze azzurre con Alice Ruggiu (CV Crotone), Irene Tari (CV Portocivitanova) e Maggie Eileen Pescetto (YC Italiano) nella top ten della classifica generale rispettivamente al quinto, sesto ed ottavo posto. Sveva Sanseverino di Marcellinara (CV Windsurfing Club Cagliari) chiude in 11esima posizione e Chiara Adobati (SC Garda Salò) in 18esima.

Si conclude così il mondiale Twin Tip Racing a Boao con l’Italia che conferma il posto nazione femminile agli YOG già acquisito a Dakhla in Marocco durante le selezioni per l’Europa e l’Africa.Purtroppo niente da fare per i ragazzi che si devono accontentare del nono posto sui quattro a disposizione per qualificare la nazione ai Giochi Olimpici Giovanili.

Il Tecnico Federale Simone Vannucci commenta da Boao l’ultima giornata del Mondiale Giovanile TT:R:“Un temporale questo pomeriggio ha interrotto le regate prima del previsto chiudendo il campionato con sei tabelloni e due scarti ma non saremmo riusciti comunque ad arrivare all’ottavo tabellone per fa entrare il terzo scarto come da programma. Archiviamo questa gara come quella di livello più alto in assoluto a cui abbiamo partecipato, lo archivierei anche come il mondiale degli errori, veramente tanti e da parte di tutti. Un mondiale con risvolti drammatici perché ci sono state delle nazioni che erano qualificate fino al quinto tabellone e sono uscite dalle prime quattro proprio nell’ultimo tabellone come la Germania e gli Stati Uniti che sono sempre state davanti e qualificate fino all’ultimo tabellone. Complimenti alla Repubblica Dominicana, che negli uomini ha dominato, e alla spagnola Font Castells che ha fatto una gara perfetta nelle donne.

I nostri ragazzi chiudono compatti all’undicesimo, tredicesimo e quattordicesimo posto, forse potevamo fare qualcosina in più però onestamente il livello soprattutto di esperienza in regata dei ragazzi che stanno davanti è veramente elevato, penso a Deury Corniel che ha vinto ed è un atleta del free-style di livello mondiale e ha portato con sé tutta l’esperienza di gestione dello stress e della tensione nelle gare importanti, penso al croato Martin Dolenc che ha qualificato la nazione ed è da anni sulla scena dell’Hydrofoil mondiale e che l’anno scorso ha vinto il Mondiale TT:R Open, insomma negli uomini sono entrate in gioco anche altre caratteristiche che finora non erano emerse, tutto sommato la prestazione di gruppo è decisamente buona e i ragazzi si sono comportati bene. Nelle donne Sofia ha pagato qualche errorino di troppo all’inizio che poi l’ha deconcentrata, durante la regata si è ripresa un pò e ha raggiunto un buon secondo posto che di fatto regala la qualifica all’Italia e libera un posto per l’Europa, siamo contenti per le ragazze italiane con 3 di loro nella top ten e quindi confermiamo la buona crescita delle prestazioni di tutto il gruppo.”

Il commento del Direttore Tecnico Giovanile Alessandra Sensini anche lei in Cina con la squadra azzurra:

“Una bella settimana anche se i primi 2 giorni non c’è stato vento e per questo abbiamo completato solo 6 tabelloni fermandoci a 2 scarti.Le donne hanno confermato una crescita costante e avere 4 atlete neĺle prime 10 è un ottimo segnale. Bellissimo l’argento di Sofia Tomasoni che conferma di essere un punto di riferimento a livello internazionale.

Rammarico per la mancata qualifica dei maschi; diverse le nazioni che hanno debuttato per la prima volta in campo internazionale e da subito è stato evidente che il livello, rispetto al Brasile e a Dakhla ha fatto un grande balzo in avanti.In generale tutto l’ambiente si sta specializzando velocemente sia in acqua che a terra con lo staff al seguito.”

