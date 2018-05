PARTE CON IL VELA & GOLF LA STAGIONE SPORTIVA DELLO YCCS

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

PORTO CERVO – Si sono completate questa mattina le registrazioni per il tradizionale evento del Vela & Golf che apre la stagione sportiva dello YCCS. A seguito del briefing ufficiale e del brunch di benvenuto, i team a partire dalle 14 hanno testato il campo da golf e le imbarcazioni.

Il Direttore Sportivo dello YCCS, Edoardo Recchi, con i team partecipanti al Vela & GolfIn gara, il vincitore delle ultime due edizioni, lo Yacht Club de Monaco, capitanato da Alberto Miani dovrà vedersela con il padrone di casa, il team YCCS guidato da John Ripard. Ritorna anche la squadra dello Yacht Club Adriaco (Skipper Alderico Paganini) che lo scorso anno si è classificato secondo, mentre il Pevero Golf Club, terzo nel 2017, vedrà a bordo lo Skipper Giancarlo Coiana; per concludere, lo Yacht Club Punta Ala (Skipper Filippo Calandriello) cercherà di avere la meglio sugli avversari.

L’appuntamento per il via alla competizione del golf è domattina, sabato 12 maggio, alle ore 9 seguita il giorno dopo, domenica 13 maggio, dalla prova in mare in programma dalle 10.30 con previsioni di vento Ponente dai 12 nodi in crescendo fino ai 25.

