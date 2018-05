PAVLOS KONTIDES E MARIT BOUWMEESTER CAMPIONI EUROPEI 2018

LA ROCHELLE – Pavlos Kontides e Marit Bouwmeester sono i Campioni Europei 2018 delle classi olimpiche Laser Standard e Radial femminile. Sono terminati ieri sera in Francia, a La Rochelle, i Laser Senior European Championships, nella classe Radial uomini il Campione Europeo è lo sloveno Nik Pletikos con l’italiano Federico Tocchi medaglia d’argento.

Una settimana di condizioni impegnative con venti sempre sopra i 12-15 nodi, onda e freddo. Per i Radial, sia donne che uomini, si è completata la serie in programma con 12 prove, mentre gli uomini dello Standard ne hanno concluse ‘solo’ 11. In questo campionato sono stati da subito i più forti i neozelandesi con gli australiani nella flotta Standard, mentre nel Radial è stato una battaglia tutta olandese per la conquista del titolo.

La vittoria nella classifica Standard Open va all’australiano Matthew Wearn seguito dal neozelandese Sam Meech, in terza posizione e primo degli europei il cipriota campione del mondo 2017 Pavlos Kontides seguito dall’inglese Michael Beckett e dallo svedese Jesper Stalheim.

Nella classe Radial femminile la regina è sempre lei: Marit Bouwmeester per l’Olanda che relega in seconda posizione l’americana Paige Railey nella classifica Open e la connazionale Maxime Jonker per il titolo continentale, al terzo posto per il titolo europeo la belga Emma Plasschaert.Nei Laser Radial uomini ottimo risultato per Federico Tocchi (CN Livorno) che dopo una settimana di regate sempre nelle prime posizioni chiude l’europeo conquistando una bellissima medaglia d’argento.

Nella classifica Radial femminile Silvia Zennaro (SV Guardia di Finanza) chiude il campionato in 11esima posizione, Joyce Floridia (SV Guardia di Finanza) in 24esima, Valentina Balbi (YC Italiano) in 27esima e Carolina Albano (CV Muggia) al 30esimo posto.

Nella classifica dei Laser Standard Marco Gallo (SV Guardia di Finanza) conclude la settimana a La Rochelle in 13esima posizione, Giovanni Coccoluto (SV Guardia di Finanza) in 20esima, Marco Benini (CC Aniene) in 24esima e Zeno Gregorin (SV Cosulich) in 36esima.

Egon Vigna, Tecnico Federale Laser Radial:”Alla fine Silvia Zennaro chiude 11esima e per pochissimo non è nella top ten, considerato che in tutta la stagione ha avuto un sacco di problemi fisici siamo abbastanza soddisfatti, l’Europeo appena concluso è stato di altissimo livello anche paragonato alle due ultime regate di Hyères e Palma, peccato per le due bandiere gialle che hanno influito non poco nella conduzione delle ultime regate. Abbiamo notato un forte segnale da Joyce Floridia nelle ultime regate e Valentina Balbi ha regatato molto bene nonostante le penalità che l’hanno condizionata non poco.”

