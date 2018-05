TERZA VITTORIA CONSECUTIVA DELLO YACHT CLUB DE MONACO AL VELA & GOLF

PORTO CERVO – Vince il tradizionale Vela & Golf per il terzo anno consecutivo lo Yacht Club de Monaco, arrivando a segnare ben 5 vittorie nell’albo d’oro dell’evento. Seguono lo Yacht Club Punta Ala e il Pevero Golf Club, rispettivamente secondo e terzo.

Il team dello Yacht Club de Monaco in regata. Foto credit YCCS/Alessandro SpigaI cinque team in gara si sono affrontati in due giorni di prove, sabato 12 maggio sul celebre Green del Pevero mentre oggi sul campo di regata antistante lo YCCS, hanno completato 3 prove a bordo della flotta di J/70, accompagnati da vento di Scirocco tra gli 8-12 nodi.

Con un terzo posto nella prova del golf e un primo in quella di vela, il team monegasco – composto da Adalberto Miani (Skipper), Roberto Tamburelli, Julio Cesar Ayllon, Sophie Sandolo – vince nella classifica combinata con un vantaggio di un solo punto sullo Yacht Club Punta Ala, secondo, guidato da Filippo Calandriello e con Massimiliano Salvi, Silvia Curto e Sergio Paradiso in equipaggio. Al terzo gradino del podio si classifica il Pevero Golf Club (Giancarlo Coiana Skipper, Marco Desini, Nicola Dettori, Giovanni Matiz) registrando un primo posto nella gara del golf e un quinto nella vela. Segue distanziato di un punto il team dello YCCS, che nonostante un secondo posto nella classifica della vela si è piazzato quarto nella classifica combinata, precedendo lo Yacht Club Adriaco.

Durante la cerimonia di premiazione i membri del team dello Yacht Club de Monaco, primo classificato, sono stati insigniti del trofeo ricevendo inoltre un GPS Approach S20 – strumento che fornisce tutte le informazioni sui campi da golf, come le distanze dal front, middle e back green più statistiche sulla propria performance – messo in palio dall’Official Technical Partner dell’evento Garmin Marine.

Il Direttore Sportivo dello YCCS, Edoardo Recchi, con lo Yacht Club de Monaco vincitore del Vela & Golf. Foto credit YCCS/Alessandro SpigaLe attività sportive dello YCCS proseguono con la nona edizione del Trofeo Challenge Alessandro Boeris Clemen (26 maggio) e l’Audi Sailing Champions League – Porto Cervo (31 maggio – 3 giugno).

