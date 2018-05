Campionato Italiano Minialtura: successi per Montura e i ragazzi di Arkanoé

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

CHIOGGIA – Il Campionato Italiano Minialtura 2018 è passato in archivio con otto prove valide, ottimamente gestite dal comitato di regata e dal circolo organizzatore IlPortodimare. Per Montura si è trattato di un grande successo grazie alle eccellenti performance di Enrico Zennaro e di Karlo Hmeljak e dei giovani velisti di Arkanoé by Montura, il Melges 24 di Sergio Caramel.

Zennaro, skipper del Fat 26 Mind The Gap armato da Cavallarin e Marangoni, si è infatti confermato campione italiano grazie a sette successi di giornata, mentre i ragazzi di Arkanoè by Montura hanno chiuso secondi, dopo aver difeso per tutta la manifestazione la posizione acquisita nelle battute iniziali. Oltre alla soddisfazione del podio dietro al più volte campione iridato Zennaro, assistito alla tattica dal due volte olimpionico sloveno Karlo Hmeljak, new entry nel team Montura, per il team di Sergio Caramal c’è stata la gioia di aver conquistato il Trofeo Banca Patavina destinato al campione italiano corinthian (primo team interamente composto da non professionisti). A completare il podio in classifica generale è stato Gio.Chi, il BluSail 24 di Andrea Cittadini fresco di ottimizzazione e portato da un equipaggio molto agguerrito.

Gli studenti padovani, al loro quinto anno di regate assieme, grazie all’età media di 22 anni, si sono aggiudicati nettamente anche il Trofeo Young e il giovane timoniere Sergio Caramel, 23 anni appena compiuti, ha fatto suo anche il Trofeo Sergio Palmi Caramel in qualità di miglior owner-driver nella classifica assoluta.

Queste le prime parole del giovane skipper subito dopo la premiazione nella bella sala a capriate della Darsena le Saline: “Siamo felici del nostro risultato, meglio di così non potevamo fare, visto che siamo secondi assoluti dietro una barca ottimizzata per correre a compenso e condotta da un super equipaggio, a cui faccio i miei complimenti. Dedico questa vittoria al mio equipaggio composto da Riccardo “Pulce” Gomiero, Margherita Zanuso, Mario Bonsembiante, Federico Gomiero e Filippo Orvieto: stiamo crescendo insieme e ci stiamo migliorando. Grazie a tutta l’ottima organizzazione, curata dal mio circolo, al Presidente Stefano Genova e a Darsena le Saline per l’ospitalità”.

I prossimi appuntamenti per Arkanoé by Montura sono previsti sul Lago di Garda per i due top event 2018 delle Melges 24 European Sailing Series. Tra questi l’attesissimo Campionato Europeo di Riva del Garda che vedrà al via una flotta imponente.

