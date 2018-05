Al Club Nautico Versilia la cerimonia di consegna della borsa di studio “Maurizio e Bertani Benetti”

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

VIAREGGIO – Si svolgerà venerdì 25 maggio alle ore 11.30 presso le sale del Club Nautico Versilia, alla presenza di numerose autorità e soprattutto di tanti ragazzi e ragazze dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio di Viareggio, la cerimonia ufficiale di consegna della borsa di studio 2018 intitolata a “Maurizio e Bertani Benetti”. Scopo dell’importante iniziativa giunta alla seconda edizione e voluta dal Presidente del Club Nautico Versilia Roberto Brunetti per ricordare non solo due figure storiche della cantieristica viareggina ma anche due grandi amici, è quello di incentivare lo studio del profondo legame storico, socio-economico e culturale fra la loro scuola e il contesto territoriale, e ribadire la grande attenzione rivolta ai giovani dal Club Nautico Versilia.

Organizzata in modo differenziato per gli alunni del biennio e quelli del triennio ma rivolta a tutte le classi e a tutti gli indirizzi dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio, la Borsa di Studio prevede premi simbolici alle prime tre classi del biennio che avranno prodotto i tre migliori elaborati (lavori collettivi sotto la guida degli insegnanti) a giudizio insindacabile del Comitato Tecnico-Scientifico (costituito anche in questa seconda edizione dal Presidente, il Consigliere del CNV Massimo Canali, dal T.V.Francesco Marsili dell’Ufficio Demanio Capitaneria di Porto di Viareggio e dall‘Architetto Marcello Povoleri) e una erogazione liberale alla scuola.

Gli alunni del triennio, invece, su base volontaria, lo scorso 24 aprile avevano svolto un tema a scelta fra quattro diverse tracce: una di generica riflessione su temi legati al mare e le altre tre su altrettanti argomenti, uno per ogni indirizzo (capitani, costruttori e macchinisti). Lo scorso anno erano stati premiati gli studenti delle classi IIB e I A, mentre per il triennio Andrea Lazzarini, Melissa Micheli e Piercarlo Ciulli. Una nota di merito era andata anche alla ex classe IIA che pur non avendo vinto la borsa di studio aveva presentato un video davvero bello e ben curato.

Nel corso della cerimonia di venerdì 25 maggio si svolgerà anche la consegna al Club Nautico Versilia di un crest da parte della figlia dell’Ammiraglio Cerri.

