Melges 20 World League: Brontolo Racing alla ricerca del secondo successo di stagione

SCARLINO – Si sta preparando a scendere in acqua per il secondo appuntamento di stagione l’equipaggio di Brontolo Racing, rientrato in pista nella stagione 2018 e già reduce da un brillante successo in occasione della prima frazione del circuito Melges 20 World League a Ischia.

“Torno sempre volentieri a Scarlino, forse anche perchè proprio qui Brontolo vinse nei Melges 24 la sua prima regata importante, con Matteo Ivaldi al timone. Dopo il bell’esordio di Ischia, è stato importante rimanere con i piedi per terra, consapevoli che la stagione sarà lunghissima e che la competitività della flotta crescerà costantemente. Sono molto curioso di capire quanto saremo consistenti in questa seconda tappa, non potendo più contare sull’effetto sorpresa” ha commentato l’armatore di Brontolo Racing, Filippo Pacinotti, poche ore prima dell’inizio della tappa toscana.

Ad incrociare con Brontolo Racing nelle acque del Golfo di Follonica saranno trenta imbarcazioni in rappresentanza di nove paesi: arrivati direttamente dagli Stati Uniti per prepararsi al Mondiale di Cagliari di ottobre, saranno da tenere d’occhio i campioni del mondo in carica a bordo di Pacific Yankee di Drew Friedes con Paul Goodison alle scelte tattiche, ma anche i vicecampioni iridati a bordo dell’entry russa Nika, sul podio anche del primo evento di stagione ad Ischia.

L’inizio delle regate è in programma per le 13.30 di venerdì 25 maggio e, nell’arco del weekend, si potranno disputare al massimo otto prove, scartando il peggior risultato al completamento della quinta regata.

Come ad Ischia, l’armatore e timoniere Filippo Pacinotti sarà supportato nelle scelte tattiche da Manuel Weiller, con Federico Michetti alle scotte e Leo Ramia a prua.

