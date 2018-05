Presentata la VIII Edizione della Regata del Grande Salento: Brindisi-Valona

BRINDISI-Presso la sede della Lega Navale di Brindisi si è svolta la conferenza stampa di presentazione della VIII Edizione della Regata Brindisi-Valona. Regata che si svolgerà dal 5 Luglio al 8 Luglio 2018 e che prevede, per la prima volta, l’arrivo e la sosta a Valona.

Istituita nel 2011 per ricordare, a distanza di venti anni, la massiccia migrazione di albanesi del 1991 e l’accoglienza che i brindisini seppero offrire spontaneamente.

Per questo, all’imbarcazione che si classificherà prima in tempo reale verrà assegnato il “Trofeo dell’Accoglienza”, a simboleggiare la generosità che la città dimostrò in quegli anni, confermando un’antica vocazione tipica delle città di mare e del Meridione in particolare. Da quest’anno si aggiungerà il “Trofeo Mirko Gallone”, dedicato al socio della Lega Navale prematuramente scomparso e che ha disputato tutte le edizioni di questa regata, e sarà assegnato all’imbarcazione che si classificherà prima in tempo compensato della classifica Over-All.

Roberto Galasso, presidente della Lega Navale di Brindisi, interviene: “Questa è l’ottava Edizione della Brindisi-Valona, ma quest’anno sarà un’edizione completamente nuova, per la prima volta vi sarà l’arrivo e la sosta in Albania dove vi sarà una premiazione organizzata con le autorità albanesi. Quest’anno, oltretutto, ricorre il ventennale dello sbarco degli albanesi a Brindisi, avvenuto nel 1991, e questa regata è dedicata, proprio, al ricordo dello sbarco in massa a Brindisi edell’accoglienza che i brindisini seppero assicurare ai profughi albanesi”.

