VELA/LAGO MAGGIORE: GIOVANI VELISTI IN OPTIMIST ALL’AVAV DI LUINO

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

LUINO – A meno di una settimana dal 50° Trofeo del Nostromo l’Associazione Velica Alto Verbano ospiterà la flotta dei più giovani timonieri della classe Optimist. Infatti domenica 27 maggio 2018 sul campo di regata della cittadina del lago Maggiore è in programma una manifestazione valida quale Selezione Zonale della categoria Juniores – per l’ammissione al Campionato Nazionale Giovanile – e della categoria Cadetti alla Coppa del Presidente (nati nel 2007), Coppa Cadetti (nati nel 2008), Coppa Primavela (nati 2009).Sarà altresì valida come Act 1 Trofeo giovani velisti Lago Maggiore.

Tre le prove previste per entrambe le categorie in gara, il segnale di avviso per la prima manche sarà issato dal Comitato di Regata, presieduto dal giudice lariano Eugenio Valsecchi, alle ore 12.00.Già nella passata edizione del 2017 la regata aveva avuto una grande partecipazione con circa 80 barche schierate sulla linea di partenza: quest’anno probabilmente il numero di concorrenti arriverà a 100.

In gara anche i ragazzi della squadra agonistica AVAV guidata dalla loro allenatrice Rossella Losito: Arianna Baldioli, Emma Bologna, Edoardo Bogni,Virginia Brunazzo, Filippo Camporeale, Costanza Curcio, Riccardo Molla, Alvise Moroni, Vera Siccardi.

