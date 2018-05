L’IMBARCAZIONE VIGNE SURRAU VINCE IL TROFEO CHALLENGE ALESSANDRO BOERIS CLEMEN

PORTO CERVO – Vince la nona edizione del Trofeo Challenge Alessandro Boeris Clemen, organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda con la collaborazione del Club Nautico Porto Cervo, l’imbarcazione J-24 “Vigne Surrau” timonata da Salvatore Orecchioni. L’evento, ideato e promosso dalla famiglia Boeris, commemora il Comandante Alessandro Boeris Clemen scomparso alla fine degli anni ’90.

Questa mattina, dopo la tradizionale colazione in piazzetta a Poltu Quatu e il briefing di regata, le 18 imbarcazioni in gara sono partite alle 11.30 dalle acque antistanti Poltu Quatu, accompagnate da un vento tra i 10 e i 12 nodi, da nord-est.

“Vigne Surrau” vince in tempo corretto lasciando al secondo posto Adelasia di Torres, prima imbarcazione a tagliare il traguardo in tempo reale. Terzo gradino del podio per “Pane e Marmellata”.

La premiazione si terrà alle 19.30 di questa sera presso lo YCCS e i festeggiamenti proseguiranno poi nella piazzetta di Porto Cervo Marina.Il prossimo appuntamento sportivo organizzato dallo YCCS sarà l’Audi Sailing Champions League – Porto Cervo in calendario dal 31 maggio al 3 giugno.

