La prossima edizione della Volvo Ocean Race nel 2021, con una nuova proprietà

ALICANTE – Mentre la Volvo Ocean Race 2017-18 si avvicina a un finale emozionante a L’Aja in giugno, gli organizzatori confermano che la prossima edizione partirà nel 2021, con una nuova proprietà Atlant Ocean Racing Spain, guidata da Richard Brisius, Johan Salén e Jan Litborn acquisirà la Volvo Ocean Race da Volvo Group e Volvo Cars, che sono state co-proprietarie dell’evento negli ultimi 20 anni.

Brisius, Salén e Litborn posseggono una lunga esperienza nel settore della più importante regata intorno al mondo, avendo lavorato con sette campagne della Volvo Ocean Race negli ultimi 28 annis. Brisius e Salén hanno iniziato la loro carriera come velisti nell’edizione 1989-90 race, prima di diventare team manager di successo, ottenendo vittorie con EF Language (nel 1997-98) e Ericsson 4 (nel 2008-09). Più recentemente hanno guidato Team SCA, l’equipaggio completamente femminile che ha preso parte all’ultima edizione della regata.

Nel novembre 2017, Brisius e Salén sono stati nominati Presidente e co-Presidente della Volvo Ocean Race.

“La storia di questo giro del mondo è fonte di speranza e il futuro è molto promettente.” Ha dichiarato Richard Brisius. “Sono onorato di poter lavorare con alcuni dei migliori atleti e professionisti dello sport della vela, e con i partner e le città sede di tappa. Sono stato fortunato perché molti dei miei sogni si sono avverati. Prima il sogno di partecipare a questa regata, poi il sogno di diventate un team manager, il sogno di gestire il giro del mondo e infine oggi il sogno di poter guidarne il futuro. Siamo coinvolti sul lungo periodo e siamo decisi a rendere la regata sempre più forte come evento globale di primo piano e sostenibile. Non vedo l’ora di essere parte dell’evoluzione di questa regata unica, lavorando con i team, le città, Volvo e tutti i nostri stakeholder.”

Gli organizzatori stanno pensando all’ipotesi di avere due classi di barche alla partenza del giro nel 2021, potenzialmente mantenendo l’attuale barca, il Volvo Ocean 65 e aggiungendo un’altra classe, che deve ancora essere scelta, che parteciperanno alla stessa regata.

“Continueremo sulla via dell’innovazione, e fa ben sperare che fin dal primo giorno possiamo pensare sul lungo termine, poiché abbiamo già le risorse per la prossima regata.” Ha affermato Johan Salén.

“Aprire la regata a un’altra classe esistente ci permetterebbe di poter disporre di un parco di barche adatte al giro del mondo, molto tecnologiche. Crediamo che questo sia il modo per coinvolgere i migliori velisti del mondo, con una classe che incoraggi lo sviluppo e sia al vertice del nostro sport.”

Il management attuale della Volvo Ocean Race continuerà a lavorare con gli stakeholder nelle prossime settimane per portare la regata al prossimo livello da un punto di vista commerciale e sportivo, con l’idea di dare maggiori dettagli entro la fine dell’edizione attuale.

Benché la prossima regata partirà nel 2021, altre significative attività sportive si potrebbero svolgere il prima possibile, in modo da offrire agli stakeholder un periodo di attivazione più lungo in preparazione della prossima regata e dare ai futuri team l’opportunità di creare un programma di allenamento esteso.

Volvo Cars resterà come sponsor della regata 2021, mentre ci sono già trattative in corso con le attuali città ospitanti e gli sponsor per il 2021 e per il periodo precedente la regata.

“La Volvo Ocean Race è stata un grande strumento per costruire una relazione con i nostri clienti, per rafforzare il marchio Volvo e per presentare la nostra società e i nostri prodotti a un pubblico globale.” Ha detto Kina Wileke, utive Vice President della Comunicazione di Volvo Group.

“Dopo vent’anni crediamo sia arrivato il momento di dare la responsabilità di questo prestigioso evento a una proprietà nuova e capace, che possiede l’esperienza e il know-how necessari per svilupparlo ancora di più.” Ha dichiarato Björn Annwall, Senior Vice President di Volvo Cars. “Volvo Cars continuerà a supportare la prossima edizione della regata come sponsor con un’attenzione speciale al tema della sostenibilità.”

L’attuale edizione della Volvo Ocean Race è partita dalla città spagnola di Alicante nell’ottobre 2017 e il programma non subirà variazioni.

In mare, la regata è stata incredibilmente coinvolgente e si prepara ad assistere a uno dei finali più serrati della sua storia.

A terra, questa edizione della regata sta raggiungendo nuovi standard per quel che concerne la copertura media, la presenza di pubblico nei race village e il coinvolgimento dei fan, oltre ad aver prodotto un significativo impatto economico sulle città sede di tappa.

Il finale dell’edizione 2017-18 è mi programma per il 30 giugno a L’Aja, nei Paesi Bassi.

