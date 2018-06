2 Giugno, ad Ostia si celebra il VelaDay

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

OSTIA – Anche il litorale romano aderisce al VelaDay, la giornata di promozione degli sport d’acqua promossa dalla Federazione Italiana Vela su tutto il territorio nazionale che si celebra domani 2 giugno.

Vela, windsurf e altre discipline sportive saranno al centro dell’iniziativa organizzata sulla spiaggia del Nauticlub Castelfusano Asd – lungomare Amerigo Vesucci, 50 – che domani offrirà delle prove gratuite dedicate a bambini dai 6 anni e ad adulti che potranno scoprire il piacere di navigare a vela e vivere il mare in maniera diversa. Una attività di sensibilizzazione sui temi del rispetto dell’ambiente e di una navigazione “pulita” nel nostro mare. Le attività proseguono per tutta la giornata. Per partecipare basta prenotarsi sul sito www.nauticlub.org .

L’iniziativa si aggiunge al bando di concorso indetto dall’associazione dal titolo “E’state al mare”, destinato ai bambini delle II, III e IV classi delle Scuole Primarie del X Municipio che nasce con l’intento di stimolare i bambini alla realizzazione di disegni dedicati al mare di Ostia e a come trascorrere la prossima estate in spiaggia. Il bando scade il 5 giugno. I vincitori del concorso riceveranno in premio la partecipazione gratuita ad un corso di vela. Gli istituti scolastici dei vincitori riceveranno invece del materiale per la biblioteca scolastica.

