Avvio di stagione da incorniciare per Il Portodimare

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

PADOVA – È un’avvio di stagione da incorniciare quello che sta vivendo Il Portodimare, il sodalizio velico fondato a Padova oltre 40 anni fa e presieduto da Stefano Genova. Sono innumerevoli infatti i successi ottenuti fin qui da inizio stagione dai soci del circolo patavino ottenuti sui più importanti e prestigiosi campi di regata, nazionali ed internazionali.

Ad aprire la serie di prestigiose vittorie sono stati Demon X di Nicola Borgatello ed Escandalo degli armatori Loretta Penello e Tommaso Di Blasi, vincitori assoluti nella categoria X2 e X Tutti de “La 200″, la manifestazione organizzata dal Circolo Nautico Santa Margherita che prende il nome dalle miglia da percorrere e che si disputa lungo uno degli scenari più imprevedibili e affascinanti dell’alto Adriatico: partenza da Caorle, passaggio per la boa foranea di Grado, quindi rotta per l’isola di Sansego e ritorno verso Caorle.

A maggio Il Portodimare a Chioggia è stato l’organizzatore del Campionato Italiano Minialtura, manifestazione che ha visto primeggiare il Fat 26 Mind the Gap Tempus Fugit del socio Nicolò Cavallarin, con a bordo Edoardo Marangoni, l’otto volte campione del mondo Enrico Zennaro, l’olimpionico Karlo Hmeljacke Nicola Zennaro. Lo stesso team due settimane più tardi ha vinto – con una giornata di anticipo – anche il Campionato Europeo Sportboat che si è disputato sulle acque di Sistiana (TS) ed era organizzato dallo Yacht Club Portopiccolo, eguagliando così la storica doppietta realizzata nel 2016 anche ad Andrea Cavagnis con la medesima imbarcazione.

Degni di nota anche i successi di Arkanoè by Montura, il Melges 24 di Sergio Caramel che – nonostante un giovanissimo equipaggio dell’età media di appena 22 anni – ha conquistato il secondo posto assoluto al Campionato Italiano Minilatura e vinto il Trofeo Banca Patavina, riservato alle imbarcazioni che non avessero all’interno del proprio team atleti professionisti.

Giunto a Capri per partecipare alla prestigiosa Rolex Capri Sailing Week, l’X-35 X-Real di Federico Servadio – grazie ai suoi piazzamenti costanti sul podio ogni giorno – ha ottenuto la vittoria finale nel gruppo ORC-B. L’imbarcazione ed il team raggiungerà ora Palma di Maiorca per prendere parte alla Copa del Rey prima di far ritorno in Italia dove nel Tirreno rappresenterà i colori de Il Portodimare alla Coppa Italia che si disputerà a Riva di Traiano e al Campionato Italiano di Ischia.

Sempre a Capri, nell’ambito della Rolex Capri Sailing Week, Riccardo Ravagnan a bordo di Supernikka – il Vismara Mills 62 dell’armatore Roberto Lacorte – si è aggiudicato la vittoria con una giornata di anticipo del Maxi Yacht Capri Trophy, appuntamento che ha riunito nell’isola azzurra alcune tra le barche più belle e veloci del Mediterraneo.

Altri importanti successi sono arrivati anche a Lainquecento, storica ed appassionante sfida di vela d’altura disputata sul percorso tra Caorle e le Isole Tremiti, dove Demon X della coppia Nicola Borgatello e Silvio Sambo ha conquistato la vittoria nella classe ORC 2-3 in categoria X2 e Super Atax di Bertozzi Marco si è imposta nella classe ORC 3-4 in categoria XTutti.

“Se l’anno scorso si era concluso in maniera strepitosa, con l’assegnazione da parte del CONI al nostro circolo della medaglia di bronzo al merito sportivo – commenta il presidente de Il Portodimare Stefano Genova – la prima parte di questo 2018 non è stata sicuramente meno importante e prestigiosa. Devo ringraziare tutti i nostri soci che impiegano le proprie energie per portare il nostro guidone in giro per il mondo.”

