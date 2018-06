J/70 European Championship 2018: Petite Terrible-Adria Ferries non si arrende

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

VIGO – E’ arrivato al giro di boa il Campionato Europeo J/70, evento iniziato martedì 12 giugno e che giungerà al termine dopodomani, sabato 14, grazie all’organizzazione di J/70 International Class Association, J/70 Spain e del Real Club Náutico De Vigo.

Dopo un’intensa serie di nove regate – tre prove al giorno disputate nelle giornate iniziali e che, condizioni meteo permettendo, si ridurranno a due a partire da domani – i campioni del mondo a bordo di Relative Obscurity mantengono saldamente il controllo della classifica, allungando a 25 punti il margine di vantaggio sui secondi classificati.

Al momento, il secondo posto nella classifica generale è occupato dall’italiana Enjoy 1.0 (10-2-12 i parziali di oggi) di Carlo Tomelleri che, estremamente consistente nella serie di regate – scarta un trentesimo come peggior risultato, in una serie di piazzamenti quasi sempre entro la top ten – riesce a scavalcare Enfant Terrible-Adria Ferries di Alberto Rossi, protagonista di regate non troppo fortunate in questa terza giornata (19-BFD-7).

Giornata molto positiva invece per Petite Terrible Sailing Team della campionessa europea in carica Claudia Rossi, che ritrova il ritmo che era mancato i giorni scorsi e mette a segno tre regate entro la top ten (8-4-4). “L’inizio non è stato dei più facili, ma il Campionato Europeo finirà con l’ultima prova di sabato. Fino a quel momento, l’equipaggio di Petite Terrible Sailing Team non mollerà un centimetro, cercando, regata dopo regata, di risalire in testa alla classifica” ha commentato Claudia Rossi al rientro in banchina.

Le regate riprenderanno domani, alle 12.00, con condizioni meteo che si preannunciano leggermente meno impegnative di quelle affrontate finora dai sessantanove equipaggi presenti sul campo di regata.

A bordo di Petite Terrible-Adria Ferries, a Vigo regatano Claudia Rossi, Michele Paoletti, Simone Spangaro, Matteo Mason e Gaia Ciacchi. Enfant Terrible-Adria Ferries scende in acqua con Alberto Rossi, Branko Brcin, Tano Felci, Stefano Rizzi e Bianca Crugnola.

